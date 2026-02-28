Ông Hoàng Minh Sơn làm quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định điều động ông Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, về công tác tại Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ông Hoàng Minh Sơn được giao làm quyền Bộ trưởng từ ngày 27-2.

Ông Hoàng Minh Sơn làm quyền Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo từ ngày 27-2

Trước đó, Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm ông Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Ông Hoàng Minh Sơn, sinh ngày 25-9-1969; quê quán xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên.

Từ năm 2000-2014, ông là giảng viên Khoa Điện (nay là Viện Điện), Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Năm 2006, ông được phong hàm Phó Giáo sư. Từ tháng 4-2014, ông làm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Từ tháng 7-2015, ông giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Từ tháng 8-2020, ông làm Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Từ tháng 10-2020 đến tháng 9-2025, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngày 21-8-2025, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 3-9-2025, ông giữ chức Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, theo Quyết định số 1885/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 22-1-2026, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

Tác giả: Yến Anh

Nguồn tin: Báo Người lao động