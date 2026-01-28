Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh tiếp dân phiên thứ nhất năm 2026. Ảnh: LHC

Tập trung rà soát, xử lý dứt điểm các vụ việc phức tạp về đất đai

Tại phiên tiếp dân, lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã báo cáo tổng hợp tình hình tiếp nhận và xử lý đơn thư trong kỳ. Theo đó, toàn tỉnh đã tiếp 585 lượt người với 564 đơn thư, trong đó có 345 đơn đủ điều kiện xử lý. Ban Nội chính và các cơ quan tham mưu đã chủ động rà soát, theo dõi sát sao các vụ việc tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự nhằm phục vụ tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng.

Phó Trưởng ban Nội chính Phạm Xuân Phú báo cáo tại phiên tiếp. Ảnh: LHC



Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã trực tiếp lắng nghe và cho ý kiến chỉ đạo đối với 3 vụ việc cụ thể liên quan đến lĩnh vực đất đai và quy hoạch:

Tại huyện Hương Sơn: Giao các sở, ngành rà soát lại quy hoạch mở rộng Quốc lộ 8C đoạn qua xã Sơn Tiến để trả lời kiến nghị của ông Nguyễn Hữu Cảnh.

Tại thị xã Hồng Lĩnh: Yêu cầu Cục Thi hành án dân sự tỉnh phối hợp giải quyết dứt điểm việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông Bùi Quang Chức theo bản án phúc thẩm.

Tại huyện Cẩm Xuyên: Giao UBND tỉnh và các sở, ngành tìm phương án xử lý phù hợp cho ông Nguyễn Như Xanh liên quan đến 4 lô đất đấu giá bị ảnh hưởng bởi quy hoạch nút giao thông tại xã Cẩm Bình.

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và nỗ lực giải quyết vấn đề đến cùng

Kết luận phiên tiếp dân, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương phải thực hiện giải quyết kịp thời, đúng thời hạn các vụ việc đã được lãnh đạo tỉnh chỉ đạo. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì nề nếp tiếp dân và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc đối thoại trực tiếp với Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm trao đổi với công dân. Ảnh: LHC



Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm yêu cầu các đơn vị cần tăng cường rà soát các bất cập trong lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng và chế độ chính sách. Mục tiêu là phải giải quyết "tới tận cùng" các vấn đề, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân và ổn định tình hình địa phương. Đối với các vụ việc đã được giải quyết đúng trình tự pháp luật nhưng công dân vẫn khiếu nại, các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu và chấp hành, tránh tình trạng khiếu kiện vượt cấp kéo dài.

Tác giả: Lê Hữu Chính

Nguồn tin: thanhtra.com.vn