Bắt tạm giam 1 Phóng viên sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Lê Hữu Ngọc, phóng viên một Tạp chí về tội “Sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức” theo Điều 341 - BLHS.

Viện kiểm sát đã phê chuẩn các quyết định tố tụng của Cơ quan an ninh điều tra.

Kiểm sát viên kiểm sát việc khởi tố, tạm giam Lê Hữu Ngọc.



Theo đó, Lê Hữu Ngọc, SN 1981, hộ khẩu thường trú tại xã Gia Hanh, tỉnh Hà Tĩnh (thuộc xã Gia Hanh, huyện Can Lộc cũ), là phóng viên một Tạp chí.

...

Đáng chú ý, Lê Hữu Ngọc hiện là đồng sở hữu Công ty TNHH du học xuất khẩu lao động quốc tế LETCO Group, địa chỉ tại: Số nhà 19, ngõ 18, đường Xuân Diệu, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh (thuộc phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh cũ).

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra mở rộng.

Tác giả: P.V

Nguồn tin: Báo BVPL