12 triệu lượt xem phản ứng của người vợ khi chồng báo mất xe máy trong lúc đi làm

(Clip ghi lại phản ứng của người vợ khi chồng thông báo mất xe máy)

Theo đoạn clip ghi lại, người vợ đang rửa bát ở sau bếp. Lúc này, chồng ôm gương mặt thất thểu vào và nói với vợ: "Vợ ơi, thua rồi. Mất xe rồi"

"Sao mà mất đó chồng", người vợ hỏi lại.

"Chúng nó lừa đảo, đặt anh mua sầu riêng, anh chạy vô hẻm là tụi nó dàn cảnh cướp xe anh rồi", người chồng đáp.

"Mà người có bị sao không, có bị đánh hay bị sao không?. Thôi coi như của đi thay người đi, người không sao là được rồi", người vợ nhẹ nhàng.

"Rồi giờ sao có xe đi làm đây?", chồng hỏi.

Người chồng với gương mặt thất thểu, báo tin cho vợ về việc mất xe máy. Ảnh cắt từ clip



"Cái tiền tiết kiệm cho Cọp đi học, cũng mấy triệu, mình mua chiếc xe cũ cho anh chạy đỡ đi. Chuyện mất xe có ai muốn đâu. Thôi không sao đâu", người vợ tiếp tục động viên chồng mình.

"Vợ không giận anh hả?"

"Có gì đâu mà giận. Thôi anh vào rửa tay, rửa mặt rồi nghỉ ngơi đi. Chiều chiều mát rồi 2 vợ chồng đi lựa chiếc xe cho anh chạy", người vợ nói.

Đoạn hội thoại của 2 vợ chồng trẻ đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ai nấy đều dành lời khen ngợi đến sự bình tĩnh, thấu hiểu và tâm lý của người vợ. Quả thực, đây chỉ là sự cố không mong muốn của người chồng. Người vợ thừa hiểu được chồng cũng đã cố gắng làm việc và sự việc kia là điều không may, do đó, vợ đã hết sức thông cảm. Không những vậy, để tránh làm chồng mình buồn bã, vợ còn tâm lý động viên ngược lại.

Đến hiện tại, đoạn clip đã thu về hơn 12 triệu lượt xem



Đến hiện tại, đoạn clip này đã thu về hơn 12 triệu lượt xem trên một diễn đàn. Cư dân mạng không khỏi xuýt xoa trước cách ứng xử tinh tế, khéo léo của người vợ. Do đó, cư dân mạng đã để lại rất nhiều bình luận tích cực xoay quanh đoạn clip này:

"Mình nghĩ đa số người vợ nào cũng giống chị vợ trong clip thôi ạ, đó là chuyện không ai mong muốn mà".

"Nếu là diễn cũng là clip rất nhân văn ý nghĩa, còn thực sự là vậy thì đúng là anh trai có chị vợ thật biết yêu thương và hiểu chuyện".

"Nếu là tôi thì tôi cũng vậy thôi. Chồng mình cũng đâu muốn mất của, mất của đã buồn mà về nhà còn bị vợ nặng nhẹ thì hụt hẫng lắm. Từ trước tới giờ, đối với tôi, chồng tôi khoẻ mạnh, vui vẻ là điều quan trọng hơn bất cứ tài sản gì. Có thể bạn sẽ thấy mình ngốc nhưng mà cách anh ấy yêu thương đối xử với mình làm cho mình tin tưởng và không tiếc bất cứ thứ gì với anh ấy".

