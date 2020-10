Hôm nay Hà Tĩnh, Quảng Bình lại mưa to đến rất to, có nơi vượt 100mm

Nước lũ dâng cao tại Lệ Thủy, Quảng Bình trong ngày 19-10 - Ảnh: MINH HÒA

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ tối ngày 19-10 đến rạng sáng 20-10, ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm.

Đặc biệt có nhiều nơi lượng mưa lớn hơn như: Hoành Sơn (Hà Tĩnh) 169mm, Đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) 153mm, Kỳ Thịnh (Hà Tĩnh) 126mm. Các nơi khác ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ nên ngày và đêm nay 20-10, ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 50-100mm, có nơi trên 100mm. Ở Nghệ An từ 10-30mm, riêng phía nam tỉnh này lượng mưa có nơi trên 40mm.

Từ nay đến ngày 21-10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa dao động từ 100-200mm, có nơi trên 250mm. Khu vực từ Quảng Nam đến Phú Yên lượng mưa đạt 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Tác giả: LÊ PHAN

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ