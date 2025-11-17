2.500 lao động ở quê tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thể nhận lương đến 18 triệu/tháng khi làm việc cho VinFast

Báo Hà Tĩnh đưa tin, để đáp ứng kế hoạch tăng sản lượng, Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh (thuộc khu kinh tế Vũng Áng) đang có nhu cầu tuyển dụng khoảng 2.500 lao động.

Các vị trí tuyển dụng đa dạng, bao gồm: tổ trưởng, kỹ thuật viên, kỹ sư, công nhân sản xuất lắp ráp, công nhân logistics (kho, lái xe nâng), và công nhân chuyên môn (sơn, hàn, cơ khí, sửa chữa khuôn, bảo trì điện/cơ, chất lượng).

Yêu cầu ứng viên cần tốt nghiệp THCS trở lên, độ tuổi lao động, sức khỏe tốt, sẵn sàng làm việc theo ca/tăng ca. Mức thu nhập hấp dẫn, dao động từ 10 – 18 triệu đồng/người/tháng tùy vị trí và năng lực. Công ty cung cấp nhiều phúc lợi nổi bật như: ký túc xá hiện đại miễn phí 100%, xe buýt đưa đón miễn phí tuyến Hà Tĩnh – Quảng Bình, đầy đủ các khoản trợ cấp và thưởng (ăn ca, chuyên cần, xăng xe, nhà ở), cùng việc đóng BHXH – BHYT – BHTN đầy đủ.

Ông Nguyễn Văn Nam – Giám đốc nhân sự cho biết công ty đang đa dạng hóa kênh tuyển dụng và tổ chức phỏng vấn hàng tuần. Bên cạnh đó, Nhà máy sản xuất xe máy điện dự kiến hoạt động vào tháng 2/2026 sẽ cần thêm khoảng 5.000 lao động.

Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh tại Khu Kinh tế Vũng Áng.

Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng là trung tâm động lực kinh tế hàng đầu của Hà Tĩnh và khu vực miền Trung, nổi bật với Cảng Sơn Dương – một cảng nước sâu quan trọng có khả năng tiếp nhận tàu lớn.

Khu vực này là nơi tập trung của các siêu dự án như Nhà máy Sản xuất ô tô điện và Pin VinFast, góp phần đưa Vũng Áng trở thành trung tâm công nghiệp, năng lượng và thép của cả nước. Với việc giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động và đóng góp lớn vào ngân sách tỉnh, KKT Vũng Áng được định hướng phát triển thành Khu kinh tế tổng hợp đa chức năng, hưởng cơ chế ưu đãi đặc biệt để tiếp tục thu hút đầu tư quốc tế.

Theo khảo sát của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, tổng nhu cầu tuyển dụng lao động trên địa bàn tỉnh trong những tháng cuối năm 2025 là khoảng 10.000 người.

Riêng trong tháng 11/2025, đã có 117 doanh nghiệp đăng ký tuyển 6.832 lao động. Nhu cầu tuyển dụng tăng mạnh nhằm phục vụ việc hoàn thành các đơn hàng đã ký kết và chuẩn bị cho các kỳ nghỉ lễ lớn (Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2026).

Xu hướng tuyển dụng cuối năm rất đa dạng, tập trung vào nhiều lĩnh vực và trình độ, bao gồm: điện, điện tử, cơ khí, kế toán, nhân viên kinh doanh, lao động phổ thông, may mặc, vận hành máy...

Đặc biệt, các ngành thương mại – dịch vụ có nhu cầu lớn nhất, theo sau là các ngành sản xuất (cơ khí, công nghiệp chế biến chế tạo, điện tử, dệt may, xây dựng). Mức lương tuyển dụng dao động từ 6 đến 20 triệu đồng/người/tháng tùy vị trí.

Để đáp ứng nhu cầu này, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh đang tăng cường các hoạt động giao dịch việc làm trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời tổ chức các phiên giao dịch định kỳ, chuyên đề và lưu động tại các địa phương.

