Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải làm Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - được điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An - Ảnh: LÊ MINH

Quyết định được Ban Tổ chức Trung ương công bố tại trụ sở Tỉnh ủy Nghệ An chiều 17-11.

Ông Võ Trọng Hải - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời giới thiệu ông Võ Trọng Hải để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Ông Võ Trọng Hải - 57 tuổi, quê quán xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh; nay là xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Ông Hải đã tốt nghiệp: Sỹ quan chỉ huy, Đại học Biên phòng; Đại học Luật.

Trước khi được điều động, chỉ định phân công làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, ông Hải từng trải qua các chức vụ: Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Tháng 4-2021, tại kỳ họp thứ 20, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026, ông Võ Trọng Hải - Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh - được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An hiện gồm có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận cùng 3 Phó bí thư: ông Võ Trọng Hải, ông Hoàng Nghĩa Hiếu và bà Võ Thị Minh Sinh.

Trước đó, sáng 17-11, ông Lê Hồng Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - được Ban Bí thư chỉ định, điều động tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời giới thiệu ông Lê Hồng Vinh để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

Dự kiến, chiều 18-11, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức kỳ họp thứ 34, khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026 để tiến hành công tác nhân sự, bầu Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Nghệ An có diện tích 16.490km2 và dân số hơn 3,4 triệu người. Trong 9 tháng đầu năm 2025, thu ngân sách địa phương Nghệ An ước đạt 20.000 tỉ đồng, bằng 113% dự toán và tăng gần 30% so với cùng kỳ năm 2024. Nhiệm kỳ 2025-2030, Nghệ An đặt mục tiêu trở thành tỉnh khá của cả nước, trung tâm vùng Bắc Trung Bộ về công nghiệp, giáo dục - đào tạo, y tế và khoa học - công nghệ. Tỉnh phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9-10% mỗi năm, thu nhập bình quân đầu người trên 160 triệu đồng, tỷ lệ đô thị hóa đạt 45%.

Tác giả: Doãn Hoà

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ