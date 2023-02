Xôn xao clip chị bán cá và ban quản lý 'hỗn chiến' giữa chợ

Your browser does not support the video tag.

CLIP Bà bán cá và ban quản lý chợ xô xát ở Bình Phước





Ngày 26-2, mạng xã hội xôn xao clip một phụ nữ bán cá ở Bình Phước cùng nhiều người đàn ông cãi nhau lớn tiếng trong chợ, hai bên còn hất nước cá vào người nhau. Hai trong số những người đàn ông này còn có hành động xô ngã chị bán cá khi bị chị này hất nước vào người.





Hình ảnh từ clip người phụ nữ hất chậu nước vào người đàn ông



Theo clip được chia sẻ dài gần 6 phút, một nhóm đàn ông đến kiểm tra và yêu cầu người phụ nữ bán cá trong chợ dọn các thau cá vào bên trong.



Người phụ nữ bán cá cho rằng mình không lấn chiếm lòng lề đường nên đã lớn tiếng thách thức và dùng nước tạt vào một người đàn ông trong nhóm. Bực tức, người đàn ông bưng thau cá tạt lại vào người phụ nữ. Sau đó, người đàn ông yêu cầu những người đi cùng tịch thu các thau cá.



Khi nhóm người tiến lại gần bưng các thau cá đi thì bị người phụ nữ bán cá liên tục tạt nước vào người. Vài người trong nhóm bước tới xô đẩy người phụ nữ té xuống các thau cá khiến bàn tay bà bị trầy xước, chảy máu. Tiếp đó, người phụ nữ và nhóm người tiếp tục cãi vã cho đến khi có lực lượng công an, dân quân đến hòa giải.

Người đàn ông áo cam và chị bán cá liên tục chửi nhau



Clip được cho là của một tiểu thương trong chợ quay lại và đăng tải trên mạng xã hội. Qua xác minh của phóng viên Báo Người Lao Động, vụ việc diễn ra vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 25-2, tại một khu chợ trên địa bàn thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.



Sau khi clip phát tán trên mạng xã hội, nhiều người tỏ ra bất bình với hành động của những người đàn ông trong clip. Họ cho rằng chưa biết ai đúng ai sai nhưng đàn ông mà có những hành động hung hãn với phụ nữ như vậy là không nên, đặc biệt những người này lại là cán bộ quản lý chợ.

... Người đàn ông áo xanh xô ngã chị bán cá



Cũng có người lên án chị bán cá quá kích động khi liên tục dùng những lời lẽ thách thức, thậm chí đổ cả thau nước còn dính máu cá vào những người đàn ông này.

Người phụ nữ bán cá giơ bàn tay bị chảy máu do xô xát



Trao đổi qua điện thoại với phóng viên, một lãnh đạo UBND thị xã Phước Long xác nhận có vụ việc nói trên. Tuy nhiên, vị này không cung cấp thêm thông tin gì và yêu cầu phóng viên đến trụ sở làm việc để trao đổi.

Khi có lực lượng chức năng đến, các bên mới thôi tranh cãi



Một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã chỉ đạo Phòng tham mưu và Công an thị xã Phước Long điều tra, làm rõ vụ việc.



Theo nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động, những người trong clip bao gồm chị bán cá và ban quản lý chợ đã được cơ quan chức năng mời lên làm việc. Được biết, sáng 26-2, người phụ nữ trong clip đã bán cá lại bình thường.



Tác giả: Thảo Nguyễn

Nguồn tin: Báo Người Lao Động