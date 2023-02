Clip: Sốc cảnh người phụ nữ dùng nước từ bồn tiểu để ngâm giá đỗ

Your browser does not support the video tag.

Nguồn clip: Newsflare

Sự việc được ghi lại vào ngày 13/2, tại Thành phố Tín Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Cụ thể, một người phụ nữ đang dùng xô để lấy nước từ bồn tiểu rồi đổ lên giá đỗ mà cô ta bán. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã yêu cầu người bán hàng tạm dừng kinh doanh để chấn chỉnh trong vòng một tuần. Đoạn clip được một người tên Yu ghi lại.

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip đã ngay lập tức nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý. Nhiều người xem tỏ ra bức xúc trước hành động của người phụ nữ.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn