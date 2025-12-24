Tài sản chạm mốc 29,9 tỷ USD, người giàu nhất Việt Nam chính thức “vượt mặt” tỷ phú Jack Ma

Trong phiên giao dịch ngày 23/12, cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup tiếp tục tăng kịch trần, chốt phiên tại 169.900 đồng/cổ phiếu, đánh dấu phiên tăng trần thứ hai liên tiếp. Đà tăng mạnh đã đưa VIC vượt đỉnh lịch sử, kéo vốn hóa thị trường của Vingroup lên mức xấp xỉ 1,3 triệu tỷ đồng, con số cao nhất từ trước đến nay trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam.

Không chỉ VIC, toàn bộ hệ sinh thái Vingroup đều ghi nhận diễn biến tích cực. Cổ phiếu VHM (Vinhomes) tăng kịch trần lên 114.900 đồng/cổ phiếu, VPL (Vinpearl) tăng hơn 5%, trong khi VRE (Vincom Retail) cũng bật tăng mạnh. Nhóm cổ phiếu Vingroup đóng góp tổng cộng hơn 30 điểm cho VN-Index, trở thành động lực chính giúp chỉ số này tăng 21,12 điểm (1,21%), vượt mốc 1.770 điểm và xác lập đỉnh mới tính theo giá đóng cửa.



Với quy mô vốn hóa hiện tại, Vingroup không chỉ bỏ xa các doanh nghiệp còn lại trên sàn mà còn có giá trị gấp khoảng 2,7 lần Vietcombank doanh nghiệp đứng thứ hai thị trường, thậm chí vượt tổng vốn hóa của bốn “ông lớn” ngân hàng gồm Vietcombank, BIDV, VietinBank và Techcombank cộng lại.

Đà tăng “bốc đầu” của cổ phiếu VIC đã tác động trực tiếp đến khối tài sản của Chủ tịch Vingroup. Theo dữ liệu thời gian thực của Forbes, trong phiên 23/12, tài sản ròng của ông Phạm Nhật Vượng đã tăng thêm khoảng 3,4 tỷ USD, nâng tổng giá trị tài sản lên 29,9 tỷ USD, tiệm cận ngưỡng 30 tỷ USD.

Với mức tài sản này, tỷ phú Phạm Nhật Vượng vươn lên vị trí thứ 71 trong danh sách những người giàu nhất hành tinh, chính thức vượt qua tỷ phú Jack Ma, nhà sáng lập Alibaba Group, người hiện sở hữu khối tài sản khoảng 29,6 tỷ USD. Đây là cột mốc mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ với cá nhân ông Phạm Nhật Vượng mà còn với cộng đồng doanh nhân Việt Nam trên bản đồ tài sản toàn cầu.

...

Jack Ma là doanh nhân Trung Quốc nổi tiếng, người sáng lập Alibaba Group tập đoàn thương mại điện tử và công nghệ hàng đầu thế giới. Kể từ khi thành lập năm 1999, Alibaba dưới sự dẫn dắt của Jack Ma đã vươn lên thống lĩnh thị trường nội địa Trung Quốc với các nền tảng Taobao, Tmall, trước khi mở rộng mạnh mẽ ra thị trường quốc tế.

Sự bứt phá của cổ phiếu VIC diễn ra trong bối cảnh Vingroup liên tục mở rộng quy mô đầu tư và triển khai hàng loạt dự án lớn trên cả nước. Chỉ riêng ngày 19/12, tập đoàn này đã đồng loạt khởi động và xúc tiến 11 công trình, dự án trọng điểm, trải dài từ bất động sản đô thị, nhà ở xã hội, hạ tầng giao thông, đến năng lượng tái tạo và công nghiệp nặng.

Nổi bật nhất là Dự án Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội với quy mô hơn 9.171 ha, tổng vốn đầu tư ước khoảng 925.000 tỷ đồng (tương đương 37 tỷ USD). Dự án được xem là khu đô thị lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay, được quy hoạch thành bốn phân khu chức năng, định hướng phát triển đô thị thể thao và dịch vụ gắn với tổ hợp thể thao tầm cỡ quốc tế.

Tâm điểm của khu liên hợp là Sân vận động Trống Đồng, công trình cấp quốc gia triển khai trên diện tích 73,3 ha, sức chứa lên tới 135.000 chỗ ngồi. Sân vận động này được thiết kế đạt chuẩn FIFA, dự kiến trở thành sân vận động có mái che đóng, mở tự động và sức chứa lớn nhất thế giới, dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2028.

Bên cạnh đó, Vingroup và các công ty thành viên cũng đang triển khai hàng loạt “siêu dự án” khác như khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại Quảng Ninh (quy mô hơn 4.100 ha, vốn đầu tư trên 456.600 tỷ đồng), khu đô thị ven vịnh Cam Ranh (hơn 1.254 ha, vốn đầu tư hơn 85.000 tỷ đồng), dự án nhà ở xã hội tại Hưng Yên, tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành – Cần Giờ, cùng các dự án điện gió quy mô lớn tại Hà Tĩnh.

Vingroup hiện là tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam, phát triển theo mô hình hệ sinh thái đa ngành với sáu trụ cột chiến lược gồm: công nghiệp – công nghệ, bất động sản, hạ tầng, năng lượng, văn hóa và các hoạt động xã hội, thiện nguyện. Quy mô và tốc độ mở rộng của hệ sinh thái này đang tạo ra kỳ vọng lớn về tăng trưởng dài hạn, qua đó củng cố niềm tin của giới đầu tư vào cổ phiếu VIC.

Việc khối tài sản của ông Phạm Nhật Vượng chính thức vượt Jack Ma không chỉ là một dấu mốc cá nhân, mà còn phản ánh sự trỗi dậy mạnh mẽ của khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam trong bức tranh kinh tế toàn cầu. Đây được xem là minh chứng rõ nét cho tham vọng vươn tầm quốc tế của các tập đoàn Việt, với Vingroup là lá cờ đầu.

Tác giả: Khải Dương

Nguồn tin: thuonggiaonline.vn