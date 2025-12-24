Dọa giết bạn gái quen qua mạng để hiếp dâm rồi cắt đứt liên lạc

Sáng 24-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang củng cố hồ sơ để tiếp tục xử lý đối tượng Lê Công Đức (SN 1999; nơi thường trú xã Vạn Đức, tỉnh Gia Lai; tạm trú phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy do quen biết qua mạng xã hội, ngày 11-12, N.P.T.V (15 tuổi; ngụ xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp) ngỏ lời mượn xe máy của Đức (không xác định được nhân thân, địa chỉ cụ thể) để đi biển Gò Công chơi.

Khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, Đức điều khiển xe máy đến rước V. và nói cần về nhà lấy đồ để quên rồi sẽ đưa xe cho V. mượn.

...

Sau đó, Đức chở V. đến một đường vắng thuộc xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp thì dừng xe lại. Tại đây, Đức dùng vũ lực, đe dọa giết V. để quan hệ tình dục. Thực hiện xong hành vi hiếp dâm, Đức chở V. bỏ lại giữa đường bỏ đi. Sau đó, Đức đã xóa toàn bộ thông tin liên lạc với V.

Qua áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an xã Long Hưng đã bắt giữ Đức khi đối tượng xuất hiện tại ấp 1, xã Long Hưng.

Qua làm việc, Đức đã thừa nhận hành vi hiếp dâm đối với V.; sau đó bỏ trốn.

Tác giả: Thu Tâm

Nguồn tin: Báo Người Lao Động