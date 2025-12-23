Xe biển xanh lấn làn trên cao tốc, chủ xe là một cơ quan hành chính tại Trung ương

Hình ảnh ô tô biển xanh lấn làn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Ngày 23-12, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) thông tin về kết quả xác minh vụ ô tô biển xanh đi sai làn đường trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Sự việc trước đó được phản ánh tới đường dây nóng của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông và được đăng tải trên một số trang mạng xã hội.

Theo đó, khoảng 15h47 ngày 16-12, ô tô biển số 80A-018.XX được xác định đi không đúng làn đường tại cao tốc Nội Bài - Lào Cai (hướng Hà Nội - Lào Cai). Đoạn đường này có vạch đôi nét liền màu vàng, chỉ có 2 làn xe chạy cho cả 2 chiều.

Chiếc xe biển xanh đã lấn sang làn ngược chiều để vượt lên một xe tải khác.

Phòng Quản lý, khai thác, xử lý, vận hành dữ liệu và chuyển đổi số (Cục Cảnh sát giao thông) đã xác minh.

Qua tra cứu hệ thống đăng ký xe, Cục Cảnh sát giao thông đã ra thông báo, đồng thời cử tổ công tác trực tiếp đến trụ sở chủ xe, là cơ quan hành chính tại Trung ương.

Người cầm lái được xác định là anh N.M.H. - lái xe thuộc đội xe của văn phòng cơ quan trên.

Anh H. sau đó đã đến trụ sở Cục Cảnh sát giao thông làm việc. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi điều khiển xe ô tô đi không đúng làn đường quy định (làn ngược chiều).

Mức tiền phạt cho vi phạm này là 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Tác giả: HỒNG QUANG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ