Sập bồn chứa nước, 6 công nhân tử vong thương tâm

Sáu công nhân đến từ Bihar, Ấn Độ, đã thiệt mạng sau khi một bể chứa nước tại một nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời đang xây dựng ở khu vực Butibori thuộc Tổng công ty Phát triển Công nghiệp Maharashtra (MIDC) của Nagpur bị sập vào ngày 19/12.

Cảnh sát cho biết 9 công nhân bị thương nặng trong vụ tai nạn và đã được đưa vào một bệnh viện tư nhân ở Butibori. Cảnh sát trưởng khu vực nông thôn Nagpur, Harsh Poddar, cho biết có từ 15 đến 20 công nhân có mặt tại hiện trường khi sự cố xảy ra. Ông cho biết cảnh sát và nhân viên cứu hộ đang rà soát hiện trường để đảm bảo không còn ai bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Hiện trường vụ việc

Cảnh sát cho biết việc xây dựng nhà máy sản xuất tấm pin mặt trời đã bắt đầu từ tháng 10. Bốn bể chứa nước đã được xây dựng trong khuôn viên nhà máy. Một trong các bể chứa nước bị sập và hàng triệu lít nước tràn ra, khiến 10 đến 15 công nhân đang làm việc tại đó bị mắc kẹt.

Lực lượng cứu hỏa đã làm việc không ngừng nghỉ để giải cứu các công nhân bị mắc kẹt trong đống đổ nát, sử dụng các dụng cụ cắt và cần cẩu giữa những đám bụi mù mịt. Cảnh sát đã sơ tán toàn bộ khu vực để đảm bảo an toàn và ngăn ngừa các rủi ro tiếp theo, đồng thời phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Cảnh sát cho biết công trình xây dựng đang được tiến hành gần bể chứa nước. "Khi bể chứa sụp đổ, các công nhân tại công trường đã bị hất văng. Vật liệu xây dựng tại công trường cũng bị cuốn trôi", ông Poddar nói.

Các cuộc điều tra sơ bộ cho thấy bể chứa bị sập do kết cấu yếu và áp suất nước quá cao. Thi thể các nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện AIIMS để khám nghiệm tử thi.

