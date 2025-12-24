Nhiều nghệ sĩ tiếc thương khi đạo diễn Bá Vọng đột ngột qua đời

Đạo diễn Bá Trung Vọng - Ảnh: FBNV

Đạo diễn Bá Vọng tên thật là Bá Trung Vọng, sinh năm 1981 tại Phan Rang. Sau khi tốt nghiệp đạo diễn tại Trường cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, anh làm sản xuất phim với nhiều vai trò khác nhau trong một công ty sản xuất phim.

Đạo diễn Bá Vọng ra đi khi dang dở nhiều dự định

Bá Vọng làm khá nhiều phim web drama ngắn chiếu mạng xã hội. Năm 2000, anh làm đạo diễn phim Tết dài 5 tập của Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp (cũ) Người đẹp làng hoa. Anh cũng tham gia dạy diễn xuất, có các lớp diễn xuất ngắn hạn dành cho thiếu nhi.

Biên kịch Trần Thụy Cẩm Hà có một thời gian hợp tác với Bá Vọng trong một số chương trình sitcom tình huống ngắn trên truyền hình viết cảm xúc trên Facebook: "Tiễn bạn! Mong một kiếp sống khác lại đầy năng lượng, luôn nhiệt huyết và lạc quan tươi cười như thế nhé".

Đạo diễn Bá Vọng

...



Chị chia sẻ với Tuổi Trẻ Online: "Bá Vọng từng viết kịch bản và là đạo diễn rất năng lượng. Trên phim trường anh lăn xả, xẹt ra xẹt vào như con thoi. Anh đã có hơn 10 năm trong nghề. Về sau Bá Vọng có bệnh nên chúng tôi ít hợp tác với nhau".

Diễn viên Hoài An biết tin Bá Vọng mất bất ngờ, mới đây anh liên lạc với chị để mời tham gia dự án phim truyền hình. Hoài An viết: "Một người em đạo diễn luôn ưu ái vai cho chị, bất ngờ khi hay tin em ra đi vì cơn đột quỵ lúc rạng sáng nay. Sẽ nhớ mãi những phim Cha dượng, Giấc mơ sen, Người đẹp làng hoa, Gia đình xác sống, Gala hài kịch và những phim của những dự định chưa thành".

Diễn viên Lê Nam chia buồn trên Facbook cá nhân: "Mỗi ngày tôi vẫn xem hát, vẫn thấy em vui vẻ lạc quan, vẫn cười rất hiền mỗi khi anh chọc phá. Nhưng đâu ngờ sau cái lạc quan yêu đời đó là cơ thể đang chịu đựng bệnh... R.I.P người em đạo diễn".

Diễn viên Trần Trọng Hiếu buồn bã viết: "Thiệt sự bàng hoàng thì không. Nó cũng là đệ tử của chú Đôn hay có thể nói là học trò cũng được, ra đi nhẹ nhàng vậy thôi. R.I.P đạo diễn Bá Vọng".

Gia đình đạo diễn Bá Vọng làm thủ tục nhận xác và đưa về an táng tại quê nhà theo phong tục dân tộc Chăm. An táng lúc 6h ngày 24-12.

Tác giả: HOÀNG LÊ

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ