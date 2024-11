Xác minh thông tin tài xế "chỉ trỏ", "n.é.m" chai nước vào CSGT ở Hà Tĩnh

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip khoảng 30s, ghi lại hình ảnh 2 CSGT đang làm nhiệm vụ trên đường. Trong đó, 1 cán bộ đứng trước đầu xe tải BKS 18H-005.10 và ra hiệu dừng phương tiện.

Tuy nhiên nam tài xế xe tải không chấp hành, dùng tay "chỉ trỏ", đặc biệt còn “ném” chai nước về phía lực lượng CSGT.

Vụ việc được xác định xảy ra tại Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Clip: Phẫn nộ cảnh tài xế "chỉ trỏ", "ném" chai nước vào CSGT. (Ảnh: VTC News)

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết trên VTC News, video được quay lại khi lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ phân luồng giao thông. Có thể tài xế làm rơi chai nước chứ không phải ném vào lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Liên quan đến tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Tiền phong thông tin, theo thống kê của Công an tỉnh Hà Tĩnh, trong năm 2023 và 9 tháng năm 2024, lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính hơn 85.500 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trong đó vi phạm nồng độ cồn hơn 15.500 trường hợp.

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn