Tạm giữ đối tượng "thông chốt" tấn công CSGT đang làm nhiệm vụ

Vào chiều 24/9, Tổ công tác CSGT-TT Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại tuyến đường tỉnh lộ 551 đoạn qua địa bàn xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) phát hiện người đàn ông điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông nên đã ra tín hiệu yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, người đàn ông này không tuân thủ, điều khiển xe vượt qua vị trí tổ công tác đang làm nhiệm vụ.

Clip được người dân ghi lại đưa lên mạng xã hội cảnh người đàn ông tấn công CSGT đang làm nhiệm vụ tại địa bàn xã Kỳ Bắc, Kỳ Anh.

Sau khi "thông chốt" người đàn ông quay trở lại vị trí tổ công tác đang làm nhiệm vụ và tấn công 1 chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ.

Ngay sau đó lực lượng Công an huyện Kỳ Anh đã đến hiện trường khống chế đối tượng đưa về trụ sở để xử lý theo quy định.

Danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Hào (SN 1992, trú tại xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Một cán bộ công an huyện Kỳ Anh xác nhận thông tin trên và cho biết hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh đã ra quyết định tạm giữ hình sự để xử lý theo quy định.

Tác giả: Anh Minh

Nguồn tin: Báo PLVN