Vượt thẩm quyền

Một góc chợ Giấy.



- Cụ thể như thế nào?

- Tháng 9- 2018, ông Phạm Trọng Thiện- nguyên Chủ tịch UBND xã Đức Dũng, nay là Bí thư Đảng ủy xã An Dũng (xã An Dũng được sáp nhập từ các xã Đức An và Đức Dũng) đã ký kết hợp đồng cho 18 hộ thuê ki-ốt kinh doanh dài hạn tại chợ Giấy.

- Dài hạn là bao nhiêu?

- Mỗi hộ từ 12 đến 15 năm. Hộ ít nhất phải nộp 50 triệu đồng; hộ nhiều nhất là 148 triệu đồng tùy thuộc vào diện tích và vị trí ki-ốt (diện tích từ 12m2 đến gần 30m2/ki-ốt). Tổng số tiền thu hơn 1,2 tỷ đồng. Số tiền này được chính quyền xã Đức Dũng đầu tư xây dựng chợ Giấy.

...

- Rứa là ký bừa rồi. UBND xã chỉ được phép cho thuê thời gian tối đa là 5 năm thôi.

- Rứa mới nói xã vượt quyền đó. Mới đây, đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đức Thọ về làm việc tại xã An Dũng đã phát hiện xã này cho thuê ki-ốt không đúng thẩm quyền. Biết thông tin này, nhiều tiểu thương cảm thấy hoang mang về việc hoạt động kinh doanh có thể phải dừng lại, trong khi tiền đã nộp cho chính quyền địa phương.

- Giờ chính quyền địa phương xử lý như thế nào trước sai phạm này?

- Ngày 26- 11- 2023, Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Trần Hoài Đức ban hành quyết định thành lập Tổ công tác kiểm tra việc xây dựng công trình trái phép và sử dụng đất sai mục đích trên địa bàn huyện để xử lý triệt để. Tuy nhiên, cho đến nay sự việc vẫn đang loay hoay chưa biết xử lý như thế nào.

- NXD thiết nghĩ, việc UBND xã Đức Dũng (cũ) cho thuê ki-ốt dài hạn là trái với quy định của pháp luật, cần phải có chế tài nghiêm khắc đối với những sai phạm nói trên để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. Đề nghị UBND huyện Đức Thọ, các cơ quan chức năng sớm vào cuộc có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời.

Tác giả: N.X.D

Nguồn tin: cadn.com.vn