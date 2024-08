Vụ việc mặt đường bỗng nhiên nứt toác ở Hà Tĩnh: Dùng bê tông trám vào các vết nứt liệu có đảm bảo?

Ngày 23.8, ghi nhận của phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân tại đường Trương Quốc Dụng những vết nứt đã được trám lại bằng bê tông. Tuy nhiên, việc làm này theo người dân nơi đây chỉ là biện pháp đối phó, không đảm bảo chất lượng. Đồng thời, yêu cầu UBND huyện Thạch Hà sớm tìm nguyên nhân và có cam kết hoàn trả lại con đường như trước.

“Tuyến đường này đã có rất nhiều vụ tai nạn như ngã xe do mặt đường xấu, đặc biệt là vào buổi tối. Đơn vị thi công các công trình không có biển bảng cảnh báo, cũng như các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người dân”, một người dân phản ánh.

Nói về việc đơn vị thi công trám các vết nứt bằng bê tông, thì người dân cho rằng khó đảm bảo chất lượng.

Mặt đường Trương Quốc Dụng trước khi Báo Đại biểu Nhân dân phản ánh

Sau khi Báo Đại biểu Nhân dân phản ánh Công ty cổ phần xây dựng thương mại Thành Đô đã trám lại bằng bê tông như thế này

“Đường thảm nhựa bị nứt toác sâu 40-50cm mà giờ trám bê tông vào thì theo tôi nghĩ sẽ không đảm bảo. Được thời gian thì mặt đường sẽ nứt trở lại, hơn nữa việc trám bê tông không có tính thẩm mỹ. Chúng tôi đề nghị huyện Thạch Hà phải sớm tìm nguyên nhân và có cam kết hoàn trả lại con đường như trước đây”, một người dân nói.

Theo ông Mai Văn Dũng, Chủ tịch UBND thị trấn Thạch Hà, do tuyến đường xuất hiện các vết nứt lớn nên đã tuyên truyền, thông báo cho người dân di chuyển trên những tuyến đường khác để đảm bảo an toàn giao thông.

"Cái này do thi công dự án nạo vét hồ điều hòa. Quá trình thi công họ đóng cừ, do địa chất kém, toàn bùn lầy nên bị sạt lở. Chứ đường này trước đây không có vấn đề gì cả. Để đảm bảo an toàn, địa phương cũng đã tuyên truyền, cảnh báo người dân di chuyển theo con đường khác", ông Dũng cho biết.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà cũng cho biết, đang cho các đơn vị liên quan kiểm tra để có hướng xử lý.

... Những vết nứt mới đang bắt đầu xuất hiện trên đường Trương Quốc Dụng

Giải thích về việc dùng bê tông trám vào các vị trí nứt trên đường Trương Quốc Dụng, lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Hà cho biết, đây là biện pháp tạm thời. Còn nguyên nhân khiến con đường bị nứt toác các cơ quan chuyên môn đang kiểm tra, làm rõ.

Lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Hà cho biết, Công ty cổ phần xây dựng thương mại Thành Đô là đơn vị đã trám bê tông vào các vết nứt. Đơn vị này là nhà thầu phụ của Công ty CP đầu tư và tư vấn xây dựng Dũng Nam (trụ sở đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).

Nhiều vị trí bị nứt to được trám lại bằng bê tông như thế này rất nhếch nhác, mất mỹ quan

Công ty cổ phần xây dựng thương mại Thành Đô đang thi công hạng mục tường chắn thuộc gói thầu Cải tạo, nạo vét, kè kênh Cúc bằng bê tông cốt thép, nạo vét hồ điều hòa, xây dựng hệ thống cảnh quan xung quanh hồ và xây dựng hệ thống kênh thoát nước mưa chính phía Tây đô thị dọc theo tuyến đường Lê Đại Hành (thị trấn Thạch Hà, Hà Tĩnh). Gói thầu này thuộc Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Thạch Hà, do UBND huyện Thạch Hà làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư hơn 128 tỷ đồng, từ nguồn vốn vay của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và vốn viện trợ không hoàn lại của Liên minh châu Âu.

Nhiều vị trí trên đường Trương Quốc Dụng bị đào nhăm nhó nhưng không có các biển bảng cảnh báo, biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân đi lại

Liên danh Công ty CP đầu tư và tư vấn xây dựng Dũng Nam - Công ty CP xây lắp - dịch vụ và thương mại Hoàng Lai - Công ty CP mỹ nghệ xuất nhập khẩu Hà Nội - Công ty CP Tân Hải Hà - Công ty CP đầu tư và xây dựng Phú Thịnh trúng thầu thi công.

Tác giả: Xuân Sinh

Nguồn tin: daibieunhandan.vn