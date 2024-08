Hà Tĩnh: Người dân hoang mang khi mặt đường bỗng nhiên nứt toác

Khoảng một tháng trở lại đây, người dân ở tổ dân phố 8, thị trấn Thạch Hà (huyện Thạch Hà) không khỏi lo lắng, cũng như bức xúc khi con đường Trương Quốc Dụng bất ngờ bị nứt toác kéo dài hàng chục mét. Người dân mong muốn các cơ quan chức năng cần khẩn trương tìm hiểu nguyên nhân và có phương án khắc phục.

“Con đường này trước đây rất đẹp, chưa có dấu hiệu gì là xuống cấp cả. Thế nhưng gần một tháng trở lại đây thì xuất hiện các vết nứt. Ban đầu là vết nứt nhỏ, sau đó những vết nứt này ngày càng lớn ra, kéo dài hàng chục mét”, một người dân sống gần tuyến đường này cho biết.

Đường Trương Quốc Dụng bị nứt toác



Cũng theo những người dân nơi đây, từ khi thực hiện dự án nạo vét hồ điều hòa thì tuyến đường mới bắt đầu xuất hiện các vết nứt.

“Con đường này nằm sát với dự án nạo vét hồ điều hòa. Đơn vị thi công họ nạo vét bùn đất, đóng cọc sâu cả mấy mét. Sau đó, đường Trương Quốc Dụng xuất hiện những vết nứt. Chúng tôi cũng đã có ý kiến lên chính quyền địa phương để khẩn trương tìm nguyên nhân và có hướng khắc phục để người dân yên tâm đi lại. Chứ tình trạng vết nứt ngày một lớn thế này chúng tôi hết sức lo lắng”, anh Phan Văn Nghĩa (thị trấn Thạch Hà) lo lắng.

Ghi nhận của phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, có nhiều vết nứt xuất hiện ở đường Trương Quốc Dụng. Có những vết nứt kéo dài hàng chục mét, rộng 3-5cm, sâu 40-50cm. Nhiều đoạn phần mặt đường giáp ranh với dự án nạo vét hồ điều hòa có dấu hiệu bị nghiêng sụt xuống.

Ông Mai Văn Dũng, Chủ tịch UBND thị trấn Thạch Hà cho biết, đường Trương Quốc Dụng xuất hiện những vết nứt nhỏ dọc tuyến cách đây chừng hơn 1 tháng. Nhưng khoảng hơn 1 tuần nay, những vết nứt ngày một lớn nhiều hơn.

Theo người dân và chính quyền địa phương, việc nạo vét tại dự án hồ điều hòa là nguyên nhân khiến đường Trương Quốc Dụng bị nứt

...



“Việc này địa phương cũng đã có ý kiến, kiến nghị với phía huyện. Cái này do thi công dự án nạo vét hồ điều hòa. Quá trình thi công họ đóng cừ, do địa chất kém, toàn bùn lầy nên bị sạt lở. Chứ đường này trước đây không có vấn đề gì cả. Để đảm bảo an toàn, địa phương cũng đã tuyên truyền, cảnh báo người dân di chuyển theo con đường khác”, ông Dũng cho biết.

Liên quan đến vấn đề này, ông Từ Hữu Tuấn, Cán bộ kỹ thuật của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Hà cho biết, đã nắm được hiện tượng đường Trương Quốc Dụng xuất hiện các vết nứt lớn.

Người dân mong muốn các cơ quan chức năng khẩn trương tìm ra nguyên nhân và khắc phục sự việc



Theo vị cán bộ này cho hay, hiện nay sát với con đường Trương Quốc Dụng, phía UBND huyện đang làm chủ đầu tư gói thầu Cải tạo, nạo vét, kè kênh Cúc bằng bê tông cốt thép, nạo vét hồ điều hòa, xây dựng hệ thống cảnh quan xung quanh hồ và xây dựng hệ thống kênh thoát nước mưa chính phía Tây đô thị dọc theo tuyến đường Lê Đại Hành. Đơn vị trúng thầu gồm liên danh Công ty CP xây lắp - dịch vụ và thương mại Hoàng Lai - Công ty CP đầu tư và tư vấn xây dựng Dũng Nam - Công ty CP mỹ nghệ xuất nhập khẩu Hà Nội - Công ty CP Tân Hải Hà - Công ty CP đầu tư và xây dựng Phú Thịnh có tổng mức đầu tư hơn 128 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Thạch Hà, huyện Thạch Hà, từ nguồn vốn vay của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và vốn viện trợ không hoàn lại của Liên minh châu Âu

“Trước khi thực hiện dự án nạo vét hồ điều hòa, con đường này chưa bị nứt. Nguyên nhân khiến con đường này bị nứt chúng tôi sẽ làm rõ. Nếu là lỗi do đơn vị thi công thực hiện dự án nạo vét hồ điều hòa gây ra thì họ phải hoàn trả lại”, vị này cho biết thêm.

Báo Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục thông tin sự việc này đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Tác giả: Xuân Sinh

Nguồn tin: daibieunhandan.vn