Your browser does not support the video tag.

Trần Thị Ngọc Trinh mong muốn nhận được sự khoan hồng

...

Hồi tháng 10-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra tra - Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Ngọc Trinh về tội "Gây rối trật tự công cộng"; đối với Trần Xuân Đông về tội "Gây rối trật tự công cộng" và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức".

Tác giả: Ý Linh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động