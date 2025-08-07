Khoảnh khắc lũ quét nhấn chìm một ngôi làng khiến 50 người mất tích

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip ghi lại cảnh nước lũ bất ngờ từ trên núi đổ xuống, cuốn trôi đá và cành cây xuống khu vực Dharali, Uttarakhand, Ấn Độ.

Các mảnh vỡ và bùn đất tràn qua ngôi làng, gây ra sự tàn phá và khiến nhiều người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Hàng chục ngôi nhà gỗ bị san phẳng bởi dòng nước lũ.

Các quan chức cho biết ít nhất 50 dân làng đã mất tích, nhiều người được cho là đã thiệt mạng sau thảm họa vào sáng 5/8. Ít nhất 4 người được xác nhận đã thiệt mạng vào chiều cùng ngày.

Ngôi làng bị lũ quét nhấn chìm.



Thẩm phán quận Prashant Arya cho biết các đội cứu hộ đang tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát và thu hồi các thi thể.

...

Bộ trưởng Pushkar Singh Dhami, Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Amit Shah và Thủ tướng Narendra Modi đã cam kết sẽ hỗ trợ, phối hợp và viện trợ toàn diện cho các gia đình bị ảnh hưởng.

Một phát ngôn viên của chính phủ cho biết: "Mực nước dâng cao ở sông Khir Ganga được cho là đã gây thiệt hại cho khu vực chợ Dharali. Các đơn vị quân đội từ Harsil cùng với cảnh sát và Lực lượng ứng phó thảm họa của bang Uttarakhand (SDRF) đã được điều động đến Bhatwari.

Cục khí tượng Ấn Độ đã ban hành cảnh báo đỏ về nguy cơ mưa lớn và lũ quét cho đến ngày 10/8, làm dấy lên lo ngại về các trận lở đất tiếp theo ở khu vực Himalaya.

Chính quyền đang kêu gọi tất cả người dân và du khách tránh xa các con sông, sườn dốc không ổn định và cơ sở hạ tầng bị hư hại.

Uttarakhand nằm trong dãy Himalaya, dễ xảy ra lũ quét và lở đất. Năm 2023, ít nhất 30 người đã thiệt mạng sau khi mưa lớn gây ra lũ lụt và lở đất trong khu vực.

Tác giả: Phương Linh (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn


