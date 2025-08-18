Giông lốc bất ngờ làm lật bè chở 17 người trên biển, 2 người tử vong

Hai người tử vong do lật bè ở Quảng Ninh



Thông tin ban đầu, vào khoảng 18h15 ngày 17-8, trên địa bàn xã Đầm Hà, Quảng Ninh xảy ra dông lốc, mưa lớn.

Vào thời điểm này, chiếc bè do anh Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1980, trú tại thôn Quảng Minh 3, xã Đầm Hà, làm chủ, chở 17 người, xuất phát từ bến Ghềnh Võ, xã Quảng Hà, để đi ra khu vực vùng biển thôn Bình Hải, xã Đầm Hà, làm công việc nuôi ngao, đã bị lật.

Ngay khi nhận thông tin, UBND xã Đầm Hà đã nhanh chóng phối hợp với UBND xã Quảng Hà, huy động lực lượng quân sự và công an xã để tổ chức công tác cứu hộ và tìm kiếm người mất tích.

Do mưa lớn kéo dài và mực nước biển xuống thấp nhất trong ngày (0,5m), chỉ có một tàu của Đồn Biên phòng Quảng Đức xuất phát từ cảng Ghềnh Võ, xã Quảng Hà, tham gia tìm kiếm cùng người dân.

Đến 7h00 sáng 18-8, lực lượng chức năng đã tìm thấy hai thi thể là bà Nông Thị H., sinh năm 1984, trú tại thôn Quảng Chính 7, xã Quảng Hà; và ông Trần Văn T., sinh năm 1982, trú tại thôn Quảng Minh 2, xã Quảng Hà, tại khu vực nuôi hàu của người dân.

Thi thể 2 nạn nhân đã được đưa về Trung tâm Y tế Hải Hà để hoàn tất các thủ tục cần thiết.

Cùng thời điểm này, 14 người còn lại đã được đưa vào bờ an toàn.

Trước đó, người dân đã tìm thấy và đưa một nạn nhân là chị Lê Thị Quyên, sinh năm 1993, trú tại thôn Quảng Chính 7, xã Quảng Hà, về Trạm Y tế xã Đầm Hà để cấp cứu.

Hiện tại, UBND xã Đầm Hà đang phối hợp với UBND xã Quảng Hà và các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

