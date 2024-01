Đề nghị truy tố người mẫu Ngọc Trinh tội gây rối trật tự công cộng

Ngày 6/1, Công an TP.HCM cho biết đã kết thúc điều tra vụ án, đề nghị truy tố Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh) về tội "Gây rối trật tự công cộng", Trần Xuân Đông (thầy dạy lái xe của Ngọc Trinh) về tội "Gây rối trật tự công cộng" và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức".

Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, Trần Thị Ngọc Trinh, Trần Xuân Đông đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của bản thân, bày tỏ mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Ngọc Trinh bị truy tố tội "Gây rối trật tự công cộng". (Ảnh: CACC)

Ngày 19/10/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông.

Kết quả điều tra xác định, ngày 6/10/2023, Ngọc Trinh dù không có giấy phép lái xe mô tô hạng A2 nhưng vẫn cùng với Đông thực hiện việc điều khiển mô tô phân khối lớn với các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm, quỳ gối trên yên xe.

Đầu tháng 9/2023, Đông cùng với Ngọc Trinh tổ chức tụ tập, điều khiển xe mô tô hiệu "Ninja" lưu thông trên đoạn đường Trần Bạch Đằng Khu đô thị Thủ Thiêm (thuộc phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức) thực hiện các động tác lái xe phản cảm, nguy hiểm như đứng 2 chân một bên xe, thả 2 tay để xe tự chạy, ngồi một bên yên xe để tự chạy.

Công an TP.HCM xét thấy hành vi của Ngọc Trinh và Xuân Đông đã gây mất an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại địa phương. UBND TP Thủ Đức đã có văn bản đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xem xét xử lý Ngọc Trinh và những người liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, các lần biểu diễn xe mô tô vi phạm nói trên, Ngọc Trinh đều cho quay phim lại để biên tập và tự đăng lên các clip này lên các tài khoản cá nhân trên nền tảng mạng xã hội.

Tác giả: LƯƠNG Ý

Nguồn tin: vtc.vn