Vì sao cao tốc Vũng Áng - Bùng lỡ hẹn về đích?

Dự án cao tốc Vũng Áng - Bùng thuộc Dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông, được khởi công vào tháng 1/2023 với tổng mức đầu tư hơn 12.500 tỷ đồng. Dự án Vũng Áng - Bùng có chiều dài hơn 55km, trong đó đoạn qua Hà Tĩnh 13 km và đoạn qua tỉnh Quảng Bình dài 42km, sau khi thông tuyến sẽ kết nối với cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng tại nút giao xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) và cao tốc Bùng - Vạn Ninh thuộc địa phận xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch (Quảng Bình), là các dự án thành phần của cao tốc Bắc - Nam đã thông xe kỹ thuật, chính thức khai thác từ ngày 30/4.

Hầm chui Đèo Bụt trên cao tốc Vũng Áng - Bùng.



Dự án Vũng Áng - Bùng được chia làm 2 gói thầu xây lắp, trong đó, gói thầu xây lắp XL01 do Tập đoàn Sơn Hải - Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Công ty CP 484 - Công ty CP Xây lắp 369 - Công ty CP 479 Hòa Bình đảm nhận thi công. Gói thầu xây lắp XL02 do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành - Công ty CP Lizen thi công.

Nói về khả năng thông xe kỹ thuật vào ngày 30/6 như Bộ Xây dựng đã từng đặt ra, Ban Điều hành Dự án thành phần cao tốc đoạn Vũng Áng - Bùng thừa nhận, mục tiêu về đích thông xe kỹ thuật vào ngày 30/6 như dự kiến ban đầu là không thể đạt được khi đến nay, trên tuyến vẫn còn một số hạng mục chưa hoàn thành. Thậm chí, mặt bằng dự án tại đoạn qua tỉnh Quảng Bình vẫn chưa được bàn giao 100%. Do đó, thông tin từ Ban QLDA 6 (Bộ Xây dựng) cho biết, hiện Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý lùi thời gian thông xe đến ngày 19/8.

So với các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông, quá trình thi công cao tốc Vũng Áng - Bùng gặp nhiều khó khăn do tuyến này đi qua nhiều loại địa hình phức tạp, hiểm trở như vượt đồi, xuyên núi, lòng hồ, thung lũng với 33 cầu cạn và 1 hầm đường bộ xuyên núi với chiều dài gần 1.000m, cùng với đó là hàng trăm cống chui dân sinh, nhiều cầu vượt. Là hạng mục cầu cạn dài nhất tuyến, cầu số 1 nằm trên địa bàn xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) nối 2 quả đồi, bắc qua một thung lũng có địa hình lòng chảo với chiều dài 942m. Được khởi công từ tháng 2/2023, đến nay mặc dù đơn vị thi công là Công ty CP 479 Hòa Bình đã nỗ lực khắc phục khó khăn, thi công “3 ca, 4 kíp”, xuyên lễ nhưng đến nay cũng chỉ mới lao lắp được 19/22 nhịp cầu, tiến độ sản lượng đạt khoảng 94%. Trong thời gian tới, nhà thầu tiếp tục nỗ lực thi công nối 3 nhịp cầu còn lại, cùng với đó tập trung hoàn thành hệ thống lan can và tiến hành thảm bê tông nhựa mặt cầu với khối lượng thi công còn lại vẫn còn khá lớn.

...

Tương tự, hạng mục hầm chui Đèo Bụt là hầm đường bộ duy nhất trên tuyến cao tốc dài 107,28 km qua tỉnh Hà Tĩnh. Hầm có chiều dài gần 1.000m, cửa hầm phía Bắc thuộc xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh và cửa hầm phía Nam nằm ở xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh. Hầm là một trong những hạng mục đường găng tiến độ của cao tốc Vũng Áng - Bùng. Dự án có tổng đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, được thiết kế 2 ống hầm, ống hầm trái dài 716m, ống hầm phải dài 840m, chiều rộng mỗi hầm 15m, cao 8m, đơn vị đảm nhận thi công là Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải. Sau gần 2 năm triển khai, đến nay ống hầm bên phải đã được nhà thầu thi công hoàn tất việc thảm mặt đường, hệ thống cơ điện, phòng cháy, chữa cháy và lớp sơn vỏ hầm. Ống hầm bên trái cũng đã đổ được 600m bê tông phom vỏ hầm, đang gia cố mái tại cửa hầm phía Nam để phấn đấu thông hầm trong tháng 6 này.

Đại diện Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải cho biết, theo phân kỳ đầu tư được duyệt, giai đoạn hiện nay chỉ đầu tư xây dựng hoàn chỉnh 1 ống hầm bên phải, khai thác với 2 làn xe ngược chiều, vận tốc thiết kế 80 km/h. Ống hầm bên trái chỉ đào, gia cố ống hầm, thi công hoàn thiện vỏ hầm để bảo vệ kết cấu và làm mặt đường tạm để tận dụng làm hầm cứu hộ, thoát hiểm, chưa đầu tư hệ thống thoát nước mặt, cơ điện, chưa phục vụ khai thác. Những ngày này, nhà đầu tư đang triển khai vận hành thử hệ thống điện chiếu sáng được lắp đặt trong ống hầm phải của hầm Đèo Bụt. Theo thông tin từ Ban QLDA 6 (Bộ Xây dựng), tới thời điểm này, sản lượng thi công trên toàn bộ dự án thành phần cao tốc Vũng Áng - Bùng đạt trên 94% giá trị xây lắp, chậm hơn so với kế hoạch đề ra. Trên tuyến hiện còn 1 số hạng mục chưa hoàn thành, ngoài cầu số 1 thì một số hạng mục chưa đáp ứng tiến độ đề ra là mặt đường, lan can và hàng rào an toàn.

Liên quan đến việc vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa phận tỉnh Quảng Bình, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh này cho biết, đến nay tỉnh Quảng Bình đã bàn giao 100% mặt bằng tuyến chính phục vụ thi công Dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông. Tuy nhiên, dọc tuyến còn 31 hộ dân ở huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn chưa bàn giao, ảnh hưởng đến thi công hàng rào bảo vệ, đường gom. Ngoài ra, còn một số vị trí vướng mắc chưa thi công hàng rào dự án và đường gom đoạn qua địa phận huyện Quảng Trạch. Để dự án về đích đúng hẹn, tỉnh Quảng Bình đang phối hợp chủ đầu tư, đơn vị thi công giải quyết dứt điểm, phấn đấu về đích đúng tiến độ.

Trước đó, để bảo đảm tiến độ của dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam đoạn qua địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng Quảng Bình cũng đã tích cực phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị thi công và các địa phương hoàn thành việc giải quyết vướng mắc liên quan đến hầm chui, hệ thống thoát nước, hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên tuyến.

Dự kiến đến ngày 19/8, Bộ Xây dựng sẽ hoàn thành thông xe tuyến chính 6 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam, với tổng chiều dài 208 km. Bao gồm: Cao tốc Vũng Áng - Bùng; cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ; 13 km còn lại của cao tốc đoạn Vân Phong - Nha Trang; một số đoạn của dự án Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (10/88 km); Hoài Nhơn - Quy Nhơn (45/70 km); Quy Nhơn - Chí Thạnh (20/62 km) và thông xe cao tốc Hòa Liên - Túy Loan. Các dự án còn lại đang nỗ lực triển khai, cơ bản bám sát kế hoạch hoàn thành vào cuối năm nay. Tính đến tháng 6/2025, cả nước có 2.268 km đường bộ cao tốc đang triển khai thi công.



Tác giả: Thiên Thảo

Nguồn tin: cand.com.vn