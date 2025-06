Hà Tĩnh: Khắc phục những bất cập tại các nút giao cao tốc

Trước đó tại nút giao cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi với tỉnh lộ 548 ở huyện Can Lộc chỉ ghi “CT.01 Bãi Vọt - Hàm Nghi” dễ gây nhầm lẫn cho tài xế khi nhập làn.

Ngày 28/4, hai tuyến cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi và Hàm Nghi - Vũng Áng qua tỉnh Hà Tĩnh được đưa vào khai thác. Tuy nhiên, biển báo giao thông tại nút giao cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi với tỉnh lộ 548 ở huyện Can Lộc chỉ ghi “CT.01 Bãi Vọt - Hàm Nghi”. Điều này khiến nhiều tài xế loay hoay, dễ nhầm lẫn khi nhập làn vào cao tốc để di chuyển vào Nam hay ra Bắc.

Trước phản ánh của dư luận, Ban Quản lý dự án Thăng Long và nhà thầu thi công dự án cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi đã điều chỉnh, bổ sung biển báo giao thông tại nút giao cao tốc với tỉnh lộ 548. Nội dung các biển báo đã bổ sung thêm địa danh “Vinh/TP Hà Nội” và “Quảng Bình/TP Hồ Chí Minh” để tài xế nắm rõ hướng di chuyển.

“Trước đây, biển báo chỉ ghi “CT.01 Bãi Vọt - Hàm Nghi” khiến nhiều tài xế không xác định được lối vào chính xác để ra Bắc hay vào Nam. Có những tài xế phải dừng xe hỏi đường, mới nhập làn, nhưng cũng có không ít người bị nhầm lẫn khi nhập làn đã cho phương tiện đi lùi hoặc phải di chuyển một quảng đường khá xa tới nút giao kế tiếp mới có thể quay đầu xe trở lại” - ông Lê Niêm, trực chốt tại nút giao cao tốc với tỉnh lộ 548 cho biết.

Còn tại ngã tư đường kết nối cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng và quốc lộ 8C ở huyện Cẩm Xuyên, sau khi đưa và khai thác đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông khiến nhiều người bị thương và hư hỏng tài sản. Trước tình hình đó, chủ đầu tư và đơn vị thi công đã bổ sung, lắp đặt đảo giao thông vòng xuyến với đường kính 15m ở giữa tâm nút giao. Trên đảo giao thông, ngoài vạch chỉ hướng di chuyển, ngành chức năng còn gắn thêm các tấm phản quang, giúp tài xế và người dân dễ nhận biết đảo giao thông vòng xuyến, nhất là vào đêm tối.

Cùng với đảo giao thông, tại 4 hướng di chuyển vào nút giao đường kết nối cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng và quốc lộ 8C đã được lắp đặt biển giới hạn tốc độ 40km/h và các biển cảnh báo đi chậm, biển thông báo có vòng xuyến, góp phần đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại.

“Khắc phục những bất cập tại ngã tư đường kết nối cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng và quốc lộ 8C đã tạo thuận lợi cho người và phương tiện qua lại, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông. Về lâu dài, các bên liên quan cần khảo sát, nghiên cứu lắp đặt thêm đèn tín hiệu giao thông, hệ thống điện chiếu sáng, mở rộng, nâng cấp tuyến quốc lộ 8C tại khu vực nút giao” - Chủ tịch UBND xã Cẩm Quan Phạm Văn Thành cho biết.

Dự án cao tốc Bắc - Nam qua tỉnh Hà Tĩnh đưa vào khai thác đã góp phần giảm áp lực trên tuyến quốc lộ 1A, rút ngắn thời gian di chuyển khi ra Bắc vào Nam. Những bất cập về biển báo giao thông và một số hạng mục chưa được đầu tư đồng bộ tại các nút giao cao tốc được xử lý, khắc phục kịp thời. Đây là yếu tố quan trọng, góp phần tạo nhiều thuận lợi trong đi lại, đảm bảo an toàn giao thông.

“Sau khi đưa vào khai thác, những bất cập tại các nút giao cao tốc mà dư luận phản ánh đã được chủ đầu tư và các bên liên quan tiến hành kiểm tra, khắc phục kịp thời. Biển báo giao thông tại nút giao cao tốc với tỉnh lộ 548 ở huyện Can Lộc đã được điều chỉnh, bổ sung địa danh; ngã tư đường kết nối cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng và quốc lộ 8C được lắp đặt đảo giao thông vòng xuyến và hệ thống biển báo giúp tài xế lưu thông thuận lợi, an toàn hơn so với trước” - đại diện Ban Quản lý dự án Thăng Long cho biết.

