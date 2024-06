Tuyển dụng vợ đồng chí Trần Trung Hiếu vào CAND

Tham dự buổi lễ có Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ; cấp ủy, chính quyền huyện Nghi Xuân, tập thể, lãnh đạo Công an huyện Nghi Xuân và thân nhân đồng chí Trần Trung Hiếu.

Theo quyết định của Giám đốc Công an tỉnh, chị Hà Thị Cẩm Tú (SN 1994, vợ của đồng chí Trần Trung Hiếu) được tuyển dụng vào làm việc tại bộ phận y tế của Công an huyện Nghi Xuân.

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, việc tuyển dụng chị Hà Thị Cẩm Tú vào công tác trong lực lượng CAND thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng là sự tri ân, động viên thân nhân gia đình đồng chí Trần Trung Hiếu vượt qua nỗi đau, mất mát, ổn định cuộc sống.

Phát biểu tại buổi lễ, chị Hà Thị Cẩm Tú và đại diện gia đình đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Hà Tĩnh và hứa sẽ tích cực phấn đấu, học tập, nghiên cứu để tiếp cận công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp bước và xứng đáng với sự hi sinh của chồng là đồng chí Đại uý Trần Trung Hiếu.

Tháng 11/2023, đồng chí Trần Trung Hiếu đã anh dũng hi sinh trong quá trình truy bắt đối tượng mua bán trái phép chất ma túy và được phong cấp bậc hàm từ Thượng uý lên Đại úy.





