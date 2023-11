Đỡ đầu 2 con của Đại úy Trần Trung Hiếu đến năm 18 tuổi

Ngày 21/11, chia sẻ với phóng viên, Trung tá Lê Thị Hồng Loan, Trưởng ban Phụ nữ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, để chia sẻ phần nào gánh nặng cho gia đình Đại úy Trần Trung Hiếu, để thắt chặt nghĩa tình đồng chí, đồng đội và bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh cao cả của đồng chí, được sự đồng ý của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã nhận đỡ đầu con trai của Đại úy Trần Trung Hiếu là cháu Trần Nam Khánh (10 tháng tuổi) đến năm 18 tuổi.

Hai con nhỏ của Đại úy Trần Trung Hiếu được nhận đỡ đầu đến năm 18 tuổi.



Trước đó, Hội Phụ nữ Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cũng đã nhận đỡ đầu con gái của Đại úy Trần Trung Hiếu là cháu Trần Thủy Ngân (3 tuổi) đến năm 18 tuổi.

Theo đó, ngoài việc hàng tháng các cháu được chu cấp số tiền là 1 triệu đồng/cháu/tháng, Hội Phụ nữ Công an Hà Tĩnh và Hội Phụ nữ Công an huyện Nghi Xuân sẽ thường xuyên cử đại diện đến nhà, phối hợp với gia đình để chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu. Cùng với đó, vào các dịp lễ, tết, đầu năm học mới những người mẹ đặc biệt này cũng sẽ có sự quan tâm đặc biệt, thăm hỏi và có quà cho các con.

Đến nay Hội phụ nữ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã nhận đỡ đầu 16 cháu có hoàn cảnh khó khăn. Riêng 2 cháu Thủy Ngân và Nam Khánh là những trường hợp đầu tiên thuộc con của lực lượng Công an mà Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hà Tĩnh nhận đỡ đầu.

Hội Phụ nữ Công an huyện Nghi Xuân và Hội Phụ nữ Công an Hà Tĩnh trở thành những người mẹ đỡ đầu của hai đứa trẻ.

...



Như báo CAND Online đã thông tin, chiều ngày 13/11/2023, Đại úy Trần Trung Hiếu (SN 1992), cán bộ Công an xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) làm nhiệm vụ tại đền chợ Củi thì phát hiện đối tượng Trần Trọng Gia Bảo (SN 1997), trú tại xã Xuân Hồng có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy nên đã áp sát bắt quả tang. Tuy nhiên, bất ngờ đối tượng Trần Trọng Gia Bảo đã dùng kéo đâm vào cổ và vào vùng ngực Đại úy Trần Trung Hiếu.

Mặc dù đã được đồng đội và nhân dân đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, song do vết thương quá nặng, Đại úy Trần Trung Hiếu đã hy sinh vào lúc 6h35 ngày 17/11.

Ngày 17/11, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Thượng úy lên Đại úy đối với cán bộ Trần Trung Hiếu. Cùng ngày, Trung ương Đoàn cũng quyết định truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho Đại úy Trần Trung Hiếu.

Lễ truy điệu và lễ tang của Đại úy Trần Trung Hiếu được tổ chức vào ngày 18/11.



Gia cảnh của Đại úy Trần Trung Hiếu vô cùng khó khăn, anh hy sinh ở tuổi 32, để lại người vợ và 2 con còn nhỏ, cháu đầu 3 tuổi sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm, cháu nhỏ 10 tháng tuổi.

Vợ Đại úy Trần Trung Hiếu làm điều dưỡng hợp đồng tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân với mức lương 5 triệu đồng/tháng. Gia đình sống dựa vào nhà bố mẹ vợ ở thôn 3, xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân.



Tác giả: Thiên Thảo

Nguồn tin: cand.com.vn