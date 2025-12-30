Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch xóa tên nghiên cứu sinh Âu Nhật Huy

PGS-TS Nguyễn Đăng Thoại, Phó Hiệu trưởng phụ trách điều hành Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch TPHCM, vừa ký quyết định về việc cho nghiên cứu sinh Âu Nhật Huy thôi học.

Quyết định cho thôi học được đưa ra dựa theo nguyện vọng cá nhân của nghiên cứu sinh Âu Nhật Huy. Trước đó, Âu Nhật Huy đã có đơn xin thôi học.

Âu Nhật Huy được tuyên dương tại thời điểm học ĐH



Đầu tháng 10 vừa qua, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch công bố danh sách trúng tuyển nghiên cứu sinh năm 2025 của 25 người. Trong danh sách này, Âu Nhật Huy là người học thẳng lên tiến sĩ ngay sau khi tốt nghiệp ĐH.

Sau khi Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch công bố danh sách 25 nghiên cứu sinh trúng tuyển năm 2025, Âu Nhật Huy là cái tên luôn bị cộng đồng mạng soi xét.

Ngày 9-10, Hội đồng Tuyển sinh sau ĐH 2025 – 2026 của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã họp để xem xét trường hợp thí sinh Âu Nhật Huy.

Trường cho biết tại thời điểm nộp hồ sơ, thí sinh Âu Nhật Huy có nộp 8 bài báo, bao gồm: 5 bài đăng trên tạp chí trong nước và 3 bài đăng trên tạp chí quốc tế.

Căn cứ vào 8 bài báo thí sinh đã nộp, tổng điểm quy đổi cho kinh nghiệm nghiên cứu là 11, tổng điểm trung bình của thí sinh là 88,8 (do điểm tối đa - mức trần - cho mục kinh nghiệm nghiên cứu chỉ có 10).

Ngày 8-10, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch nhận được thông báo từ tác giả chính của một bài báo quốc tế, trong danh sách bài báo thí sinh Âu Nhật Huy nộp để tính điểm dự thi (bài báo Metabolic Dysfunction-Associated Fatty Liver Disease in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients: Insights From Vietnam, đăng trên tạp chí Chronic Obstructive Pulmonary Disease) với nội dung rút bài đã công bố.

Từ đó, điểm quy đổi cho kinh nghiệm nghiên cứu của Âu Nhật Huy với 7 bài báo còn lại sẽ là 9,5. Vì vậy, Hội đồng Tuyển sinh thống nhất giảm tổng điểm trung bình của thí sinh Âu Nhật Huy từ 88,8 xuống còn 88,3. Với điểm số này thì không ảnh hưởng đến kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh trình độ tiến sĩ.

Về trường hợp có người thân của thí sinh Âu Nhật Huy tham gia công tác tuyển sinh, theo quy chế đào tạo và tuyển sinh trình độ tiến sĩ của trường, nếu cán bộ, giảng viên có người thân tham gia tuyển sinh sẽ không tham gia bất kỳ hội đồng nào trong kỳ thi. Trong trường hợp này, PGS-TS-BS Trần Thị Khánh Tường, mẹ của thí sinh Âu Nhật Huy, không tham gia bất kỳ hoạt động nào trong quá trình tuyển sinh sau ĐH năm nay.

