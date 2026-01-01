Các ĐTQG Việt Nam trong 2026: Vươn mình ra biển lớn

Thành công trong năm 2025 là bệ phóng cho các ĐTQG Việt Nam trong năm 2026. Ảnh: Đức Cường

Bệ phóng từ khu vực

Có thể tổng kết bóng đá Việt Nam đã trải qua năm 2025 bằng 2 từ “thành công”, gồm 2 chức vô địch ASEAN Cup 2024, vô địch U23 Đông Nam Á (ĐNA) 2025, 2 HCV SEA Games 33 (U22 Việt Nam và ĐT futsal nữ Việt Nam). Đáng chú ý, tất cả các thành quả ấy đều giành được trên sân những đối thủ rất giàu tham vọng, mạnh về thực lực (Thái Lan và Indonesia). Và cũng có thể ví von rằng cúp vô địch ASEAN Cup 2024 của ĐT Việt Nam và HCV SEA Games 33 và U22 Việt Nam là ... giật ngược từ túi đối thủ Thái Lan bởi có lúc, tưởng như đoàn quân của ông Kim Sang Sik đã phải sắm vai “kẻ về nhì” do bị dẫn (sâu) lại phải chơi dưới áp lực sân khách, khán giả Thái Lan. Ngoài ra, tất cả các đội tuyển tham dự vòng loại châu Á đều dự VCK năm 2026. Một chút tiếc nuối trong năm 2025 là ĐT nữ Việt Nam đã bị “cướp” đi HCV SEA Games sau sai lầm của trọng tài ở trận chung kết.

Đây là kết quả chưa từng có trong lịch sử của các ĐTQG Việt Nam. Đó cũng là điều mà chưa một nền bóng đá nào ở khu vực ĐNA có thể làm được. Ngay cả nền bóng đá được coi là số 1 ĐNA, Thái Lan, cũng chưa từng thu về kết quả tương tự. Sự thành công của nhiều ĐTQG không phải do may mắn. Nó được xây dựng trên nền tảng của một sự chuẩn bị kỹ càng, chu đáo từ đóng góp của CLB đến sự định hướng, hoạch định và xây dựng kế hoạch dài hơn của LĐBĐ Việt Nam. Để hiên ngang ăn mừng trước U22 Thái Lan, U22 Việt Nam đã có sự chuẩn bị đến 2 năm. ĐT futsal nữ Việt Nam giành HCV SEA Games lịch sử cũng nhờ kế hoạch chi tiết, tỉ mỉ như quãng thời gian trên. Hơn hết, những thành quả ấy đã khẳng định vị thế số 1 của bóng đá Việt Nam ở ĐNA.

U23 Việt Nam sẽ mở đầu cho hành trình tại châu lục của các ĐTQG Việt Nam. Ảnh: Đức Cường

Cơ hội lớn, thách thức lớn

Sự thành công của các ĐTQG trong năm 2025 gieo niềm tin và hy vọng lớn cho bóng đá Việt Nam trên đấu trường quốc tế trong năm 2026. Như đã biết, có đến 6 ĐTQG Việt Nam sẽ góp mặt ở VCK châu Á trong năm 2026. Tất nhiên, nếu mơ màng về ngôi vị cao nhất như những chiếc cúp ở ĐNA trong năm 2025 khi dự đấu trường châu Á là không thực tế. Bởi đẳng cấp của khu vực và châu lục là rất khác biệt. U22 Việt Nam đánh bại đối thủ rất mạnh là U22 Thái Lan để giành HCV SEA Games 33 nhưng “bại tướng” cũng chỉ là “vua khu vực”. Còn ở châu Á, Thái Lan chỉ được xếp ở nhóm trung bình. Đẳng cấp của những Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Iraq, Saudi Arabia, Qatar… vượt trội hơn hẳn so với các ĐTQG Việt Nam.

Rõ ràng, sân chơi châu lục là khắc nghiệt, khó khăn và gian truân cho các cầu thủ Việt Nam. Tuy vậy, đó là dịp để các cầu thủ nam và nữ Việt Nam thẩm định lại năng lực. Đặc biệt, đó cũng là bệ phóng để tài năng được phát triển. Muốn hướng đến sân chơi thế giới thì các ĐTQG Việt Nam cần phải thể hiện năng lực cạnh tranh ở các VCK của châu Á. Nói cách khác, thi đấu với các cầu thủ đẳng cấp đến từ những nền bóng đá hàng đầu châu Á là dịp không thể tốt hơn để các cầu thủ (trẻ) hoàn thiện kỹ năng chơi bóng, nâng cao năng lực, bản lĩnh cũng như đẳng cấp từ đó, hy vọng tiến xa trong tương lai.

ĐT futsal Việt Nam sẽ tham dự VCK châu Á 2026 vào cuối tháng 2/2026. Ảnh: Đức Cường

Không mơ màng nhưng một khi ra sân với quyết tâm lớn, tập trung cao độ thì bất ngờ hoàn toàn có thể đến với các ĐTQG Việt Nam. U23 Việt Nam từng đi đến trận chung kết U23 châu Á 2018 dù trước giờ khởi tranh, Quang Hải và đồng đội bị đánh giá khó vượt qua vòng bảng. ĐT futsal Việt Nam từng lật đổ nhà ĐKVĐ châu Á Nhật Bản ở VCK châu Á 2016 để vào bán kết, đồng thời, lần đầu giành vé dự World Cup futsal. Đó là những bằng chứng sống động để các ĐTQG tự tin xung trận để khẳng định năng lực của bản thân, đồng thời, hy vọng lật đổ khi gặp “chướng ngại vật” lớn.

