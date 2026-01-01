Chạy án, Vi "ngộ" và nguyên chỉ huy trưởng quân sự ở Nghệ An lĩnh án tù

Sáng 31/12, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đưa ra xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ", SN 1981), trú tại số 130 Đào Duy Từ, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa về tội Đưa hối lộ; Hoàng Nam Liên (SN 1966), trú tại số nhà 01, ngõ 10, đường Ngô Văn Sở, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, nguyên Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Nghi Lộc về các tội Môi giới hối lộ và Đánh bạc; Lê Cao Tâm (SN 1972), trú tại số 24 đường Nguyễn Tiềm, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An về tội Đánh bạc.

Theo cáo trạng của VKS, năm 2005, Nguyễn Ngọc Hòa (tức Hòa "chua"); SN 1976, nơi cư trú trước đây tại số nhà 56 Đinh Lễ phường Lam Sơn, Tp.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa bị Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa xử phạt 10 năm tù về tội Giết người và tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, chấp hành án tại Trại giam Thanh Lâm- Bộ Công An.

Quá trình chấp hành án tại đây, do có mâu thuẫn với bạn tù nên Nguyễn Ngọc Hòa đã sát hại phạm nhân Đ.C.T.

Ngày 26/8/2008, Nguyễn Ngọc Hòa bị TAND tỉnh Thanh Hóa xử phạt tù Chung thân theo bản án số 102/2008/HSST. Quá trình chấp hành án, Nguyễn Ngọc Hòa chuyển qua nhiều trại giam để chấp hành án, hiện nay đang chấp hành án tại Trại giam số 03 - Bộ Công an (đóng tại xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An).

Tham gia chạy án, Vi "ngộ" và Hoàng Nam Liên, nguyên Chỉ huy trưởng BCHQS huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An lĩnh án tù.

Nguyễn Văn Vi có mối quan hệ anh em xã hội thân thiết với Hòa "chua"; thông qua Hoàng Nam Liên, nguyên là Chỉ huy trưởng BCHQS huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An (hiện đã nghỉ hưu từ ngày 01/10/2021) đưa hối lộ cho lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An để chạy giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho Hòa "chua".

...

Quá trình điều tra vụ án, có căn cứ xác định ngoài hành vi môi giới hối lộ đã bị khởi tố, Hoàng Nam Liên còn có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với Lê Cao Tâm, (SN 1972), trú tại 24 Nguyễn Tiềm, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An.

Tổng số tiền mà Hoàng Nam Liên và Lê Cao Tâm đánh bạc với nhau là 5.850.000 đồng.

Ngày 4/2/2023, Nguyễn Văn Vi chuyển khoản số tiền 150 triệu đồng đến số tài khoản 1010303999 ở ngân hàng Vietcombank của Hoàng Kiều Khanh (con gái Liên). Nhận được tiền, Khanh chuyển tiền sang tài khoản của chồng mình là Hồ Đức Phú để rút tiền mặt đưa cho Liên. Hoàng Nam Liên khai đưa tiền mặt cho ông Phan Quý Hương, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Nghệ An tổng số tiền 130 triệu đồng để giảm án cho Hòa. Ngày 12/5/2023, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho Nguyễn Ngọc Hòa, thời hạn giảm là 20 tháng.

Ngày 01/3/2024, Nguyễn Văn Vi chuyển số tiền 200 triệu đồng cho Hoàng Nam Liên để tiếp tục nhờ xin giảm án cho Nguyễn Ngọc Hòa. Sau khi nhận được tiền, Hoàng Nam Liên khai đến nhà đưa tiền mặt cho ông Phan Quý Hương tổng số tiền 150 triệu đồng để xin giảm án cho Nguyễn Ngọc Hòa. Ngày 17/5/2024, Nguyễn Ngọc Hòa được Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, thời hạn giảm là 18 tháng.

Như vậy, Nguyễn Văn Vi đã có hành vi sử dụng tài khoản ngân hàng của cá nhân chuyển khoản 2 lần với tổng số tiền 350 triệu đồng cho Hoàng Nam Liên (thông qua tài khoản ngân hàng của Hoàng Kiều Khanh) mục đích xin giảm án phạt tù cho Nguyễn Ngọc Hòa.

Hoàng Nam Liên đã hai lần nhận tổng số tiền 350 triệu đồng từ Nguyễn Văn Vi. Liên khai đưa cho ông Phan Quý Hương, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An tổng số tiền 280 triệu đồng mục đích xin giảm án phạt tù cho Nguyễn Ngọc Hòa. Hoàng Nam Liên hưởng lợi số tiền 70 triệu đồng. Ngoài ra Liên còn có hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá với Lê Cao Tâm vào ngày 10/7/2024 với số tiền đánh bạc 5.85 triệu đồng.

Căn cứ vào quá trình xét xử công khai tại phiên tòa, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Văn Vi 3 năm tù, phạt tiền 50 triệu đồng; Hoàng Nam Liên 3 năm tù, phạt tiền 30 triệu đồng; Lê Cao Tâm 6 tháng tù, phạt tiền 10 triệu đồng.

