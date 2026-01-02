Tay vợt cầu lông Việt Nam 14 tuổi trong 1 tháng lên 714 bậc xếp hạng của thế giới

Thu Huyền có cú nhảy vọt ấn tượng trong làng cầu lông chuyên nghiệp - Ảnh tư liệu

Dù còn chưa đón sinh nhật 15 tuổi, Thu Huyền lại là cái tên có sự thăng tiến ấn tượng nhất trong làng cầu lông Việt Nam vài tháng qua.

1 tháng trước, Thu Huyền còn xếp tận vị trí thứ 1.042 thế giới - thứ hạng dễ hiểu với một cô bé mới 14 tuổi.

Nhưng chiến tích trên đất Bangladesh, cụ thể là ở liên tiếp 2 giải Bangladesh International Challenge vào tuần trước, và Bangladesh International Series diễn ra vào tháng 12 đã làm thay đổi hoàn toàn thứ hạng của Thu Huyền.

Đầu tiên là ở Bangladesh International Challenge, tay vợt 14 tuổi Việt Nam gây sốc ngay tại vòng 2 của giải. Thu Huyền đụng độ Joanne Ng, tay vợt 22 tuổi người Malaysia, hiện xếp hạng 208 thế giới, và là hạt giống số 4 của giải.

Trước đối thủ hơn tận 8 tuổi và hơn 800 bậc trên bảng xếp hạng, Thu Huyền bất ngờ giành chiến thắng với tỉ số 21-17, 21-11.

Thu Huyền sau đó thắng thêm 1 trận nữa, trước khi dừng bước tại bán kết. Chiến tích này giúp cô tạo ra cú nhảy vọt 650 bậc, lên hạng 392 thế giới.

Tiếp đến ở Bangladesh International Series diễn ra ngay sau đó, Thu Huyền tiếp tục chơi ấn tượng, thắng đến 4 trận ở giải, lọt vào đến tứ kết.

Ở cả 2 giải đấu, Thu Huyền liên tục phải đụng độ những đối thủ lớn hơn 4-8 tuổi, và hơn hàng trăm bậc trên bảng xếp hạng.

Tổng cộng, cô gái quê Hải Dương đã thắng đến 9 trận đấu quốc tế trong tháng 12. Chiến tích này giúp cô có thêm cú nhảy vọt, từ hạng 392 lên hạng 328 thế giới trong bảng xếp hạng được công bố vào ngày đầu năm mới.

Như vậy chỉ trong 1 tháng, Thu Huyền đã nhảy tổng cộng 714 bậc, từ hạng 1.042 lên hạng 328 thế giới. Đây được xem là cú nhảy vọt vào hàng lịch sử trong làng cầu lông đỉnh cao, và là cú nhảy ấn tượng nhất trong bảng xếp hạng đầu năm nay.

Hiện tại Thu Huyền cũng đã vượt mặt nhiều đàn chị như Ngọc Vân, Phương Thùy để trở thành tay vợt có thứ hạng cao thứ 4 ở Việt Nam, chỉ xếp sau Thùy Linh (hạng 22 thế giới), Vũ Thị Trang (138) và Bích Phương (317).

Tác giả: HUY ĐĂNG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ