Phát hiện loạt vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm trong cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh

Khu vực chế biến không bảo đảm vệ sinh và phương tiện vận chuyển suất ăn không bảo đảm - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 28-12, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng An ninh chính trị nội bộ vừa phối hợp với Phòng Kiểm tra lĩnh vực y tế, Sở Y tế thành phố kiểm tra hai bếp ăn của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Nhật Anh (Công ty Nhật Anh).

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện hoạt động vi phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm của Công ty Nhật Anh khi tổ chức cung cấp suất ăn bán trú cho các trường học trên địa bàn xã Mỹ Đức (Hà Nội).

Ngày 25-12, Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra bếp ăn của Công ty Nhật Anh tại các trường tiểu học Đại Hưng, Hợp Thanh A, Hợp Thanh B, Hợp Tiến B (xã Mỹ Đức).

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng liên quan đến an toàn thực phẩm trong việc cung cấp suất ăn bán trú cho các trường học.

Đồng thời, công an xác định việc giao nhận thực phẩm của Công ty Nhật Anh không đảm bảo an toàn, vận chuyển bằng xe máy thiếu dụng cụ bảo quản, thực phẩm không có tem nhãn mác.

...

Khu vực bếp chế biến không được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, thiết kế không tránh ô nhiễm chéo, cống thoát nước không che kín, có côn trùng. Nhân viên không sử dụng găng tay, lưu mẫu thực phẩm không đúng quy định.

Công ty còn sử dụng xe máy kéo xe bò cải tiến để vận chuyển suất ăn cho Trường tiểu học Đại Hưng, không đảm bảo vệ sinh.

Ngoài ra, Công ty Nhật Anh làm khống hồ sơ tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho nhân viên để gửi UBND xã và các trường thẩm định.

Quá trình thực hiện truy suất nguồn gốc thực phẩm còn phát hiện công ty đã nhập của các đơn vị không bảo đảm về an toàn thực phẩm (thịt lợn, thủy hải sản, rau, củ, quả…), thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ hoạt động sai phạm của Công ty Nhật Anh để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tác giả: DANH TRỌNG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ