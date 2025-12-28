Tuyên dương 150 học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2025

Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung; các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và 150 học sinh sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu thuộc 53 dân tộc thiểu số đến từ 30 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu là hoạt động thường niên do Ủy ban Dân tộc (nay là Bộ Dân tộc và Tôn giáo) chủ trì, phối hợp cùng Bộ GD-ĐT và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (nay thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) tổ chức.

Công tác giáo dục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số được đặc biệt chú trọng

Phát biểu tại Lễ tuyên dương, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cho rằng, đây là sự kiện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm tôn vinh truyền thống hiếu học, biểu dương tinh thần nỗ lực vươn lên của thế hệ trẻ dân tộc thiểu số trong học tập, rèn luyện và hoạt động xã hội, qua đó lan tỏa cảm hứng vượt khó, phát triển bản thân.

Phó Thủ tướng cho biết, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đặc biệt quan tâm đến củng cố tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc Việt Nam. Người khẳng định: “Đồng bào Kinh hay Tày, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Ba Na, Xê Đăng hay M’Nông và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt...”. Về chính sách đối với đồng bào dân tộc miền núi, Người căn dặn: “… có hai điều quan trọng nhất là: Ðoàn kết các dân tộc và nâng cao đời sống của đồng bào”.

Ghi nhớ và thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác dân tộc và đồng bào dân tộc thiểu số; đã ban hành và triển khai hiệu quả nhiều chủ trương, chính sách lớn chăm lo, phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đặc biệt là Nghị quyết số 24-NQ/TW của Trung ương về công tác dân tộc.

Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ xác định: Phải quan tâm phát triển toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh - quốc phòng; gắn tăng trưởng kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội trên địa bàn vùng dân tộc và miền núi, thực hiện tốt chính sách dân tộc; quan tâm phát triển, bồi dưỡng nguồn nhân lực; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số; giữ gìn và phát huy những giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số.

Theo Phó Thủ tướng, thời gian qua, công tác giáo dục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số được đặc biệt chú trọng. Hệ thống trường lớp từ mầm non đến phổ thông ngày càng được mở rộng; các trường nội trú, bán trú tiếp tục được củng cố; các chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa, miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, học bổng, cử tuyển, tín dụng học sinh, sinh viên được triển khai quyết liệt. Gần đây nhất, chúng ta đã khởi công xây dựng 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới; hướng tới sớm hoàn thành xây dựng các trường tại 248 xã biên giới đất liền trên cả nước.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính và Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung trao bằng khen cho các em học sinh.

Phó Thủ tướng cho rằng, nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, tuổi trẻ các dân tộc thiểu số đã kế thừa truyền thống cha anh, phát huy những phẩm chất cao đẹp, không ngừng nỗ lực, phấn đấu; đồng thời ý thức giữ gìn truyền thống và bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc; hăng hái thi đua, đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, sản xuất, chuyển đổi số, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… mà tiêu biểu là 150 cháu học sinh, sinh viên, thanh niên của 53 dân tộc thiểu số có thành tích tiêu biểu được tuyên dương hôm nay.

Phó Thủ tướng đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao tập trung cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc với tinh thần 6 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã được Quốc hội thông qua; các chương trình mục tiêu, các đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

...

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các đồng chí bí thư, chủ tịch UBND các địa phương nghiên cứu, có cơ chế chính sách đãi ngộ, quan tâm, chăm lo hơn nữa cho việc phát triển, tuyển dụng, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao người đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo...

"Các cháu học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu hãy luôn giữ vững niềm tin, nghị lực; cố gắng vượt qua khó khăn, thách thức; nuôi dưỡng ý chí vươn lên, hoài bão, ước mơ, khát vọng cống hiến, giữ vững thành tích đạt được và những đức tính, phẩm chất quý báu của người dân tộc thiểu số, mai sau trở thành những công dân tốt, có ích, đóng góp cho bản làng, cho dân tộc, cho xã hội và cho đất nước, Phó Thủ tướng khích lệ.

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ là người dân tộc thiểu số

Tại Lễ tuyên dương, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông chia sẻ, chiều 26/12, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trực tiếp gặp gỡ, động viên các em học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu tại Trụ sở Trung ương Đảng. Cuộc gặp mặt ấy không chỉ mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn. Đó là sự gửi gắm niềm tin, là lời nhắc nhở trách nhiệm, là sự tiếp thêm động lực để các em vững vàng hơn trên con đường học tập, lao động và cống hiến.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo cho biết, những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách lớn, mang tính chiến lược, lâu dài đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai đồng bộ; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân từng bước được nâng lên.

Đặc biệt, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo cùng với những chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư tại Lễ khai giảng năm học 2025-2026; các chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh vùng biên giới… đã tạo nên chuyển biến rõ rệt, thắp lên niềm tin và khát vọng mới trong thế hệ trẻ.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông phát biểu tại Lễ tuyên dương.

Theo Thứ trưởng Y Thông, việc Bộ Chính trị và Tổng Bí thư Tô Lâm quyết định đầu tư xây dựng 248 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới là một quyết sách có tầm nhìn chiến lược, thể hiện rõ quan điểm: Phát triển giáo dục gắn liền với bảo vệ biên giới, bảo đảm công bằng xã hội và phát triển bền vững đất nước.

Từ những chủ trương, chính sách đúng đắn đó, giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã có bước phát triển tích cực. Tỷ lệ học sinh khá, giỏi; tỷ lệ tốt nghiệp, trúng tuyển đại học của học sinh dân tộc thiểu số tăng qua từng năm. Ngày càng xuất hiện nhiều gương mặt tiêu biểu đạt giải cao tại các kỳ thi quốc gia, khu vực và quốc tế.

Tại cuộc gặp mặt ngày 26/12, đồng chí Tổng Bí thư đã nhấn mạnh: Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, các em cần không ngừng học tập, làm chủ tri thức, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số; rèn luyện kỷ luật, tư duy đổi mới sáng tạo; sống có lý tưởng, hoài bão, trách nhiệm với gia đình, quê hương và Tổ quốc; tự hào về bản sắc dân tộc mình, không tự ti, không mặc cảm; dám đi xa nhưng luôn hướng về cội nguồn.

“Quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư, Bộ Dân tộc và Tôn giáo sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách đối với học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số; xây dựng cơ chế theo dõi, kết nối, hỗ trợ lâu dài; phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ, ngành, địa phương phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ là người dân tộc thiểu số từ chính những học sinh, sinh viên ưu tú hôm nay”, Thứ trưởng Y Thông khẳng định.

Tác giả: Minh Thư

Nguồn tin: Báo VOV