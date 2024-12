Tổng thống Hàn Quốc lên tiếng sau khi bị quốc hội quyết định luận tội

Sau khi quốc hội Hàn Quốc chiều 14-12 thông qua nghị quyết luận tội Tổng thống Yoon vì các cáo buộc liên quan đến áp dụng lệnh thiết quân luật, ông Yoon sẽ bị đình chỉ chức vụ và chờ phán quyết cuối cùng của Tòa án Hiến pháp.

"Mặc dù tôi tạm ngừng công việc lúc này nhưng hành trình vì tương lai cùng người dân trong hai năm rưỡi qua không nên dừng lại" - ông Yoon nói trong một bài phát biểu được ghi hình tại tư dinh của mình.

Tổng thống Yoon Suk-yeol trong bài phát biểu hôm 14-12, sau khi bị quốc hội quyết định luận tội. Ảnh: Yonhap



"Tôi sẽ mang theo tất cả những chỉ trích, sự động viên và ủng hộ mà tôi đã nhận được và tôi sẽ làm hết sức mình vì đất nước cho đến cùng" - ông nói thêm.

Theo Yonhap, ông Yoon kêu gọi các công chức kiên định thực thi nhiệm vụ dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Han Duck-soo, người sẽ đảm nhận chức vụ quyền tổng thống.

Ông cũng kêu gọi cộng đồng chính trị tránh "chính trị liều lĩnh và đối đầu" và nỗ lực nâng cao văn hóa chính trị.

Tất cả sự chú ý hiện nay đổ dồn vào Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc, cơ quan sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc luận tội ông Yoon.

Tòa án hiện có 180 ngày để quyết định xem có chấp thuận quyết định của quốc hội hay không, từ đó chốt lại sẽ cách chức hay phục chức cho ông Yoon. Trong trường hợp ông Yoon bị cách chức, một cuộc bầu cử tổng thống bất thường sẽ được tổ chức trong vòng 60 ngày kể từ phán quyết. Cho đến lúc đó, Thủ tướng Han Duck-soo sẽ giữ chức quyền tổng thống.

Quốc hội Hàn Quốc thông qua kiến nghị luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol

Chính trường Hàn Quốc đang rơi vào tình trạng trống lãnh đạo khi các vị trí quan trọng trong nội các bị bỏ trống. Các bộ trưởng quốc phòng và bộ trưởng bộ nội vụ đã từ chức trong khi bộ trưởng tư pháp và tổng thanh tra nhà nước đối mặt luận tội.

Đảng cầm quyền của ông Yoon là Đảng Quyền lực nhân dân (PPP) cũng có thể chịu cảnh xung đột nội bộ bởi còn nhiều nghị sĩ PPP ủng hộ ông.

Việc luận tội ông Yoon xảy ra khi ông vừa bắt đầu nửa cuối nhiệm kỳ 5 năm vào tháng trước. Lần luận tội gần nhất đối với một tổng thống Hàn Quốc diễn ra vào năm 2016, khi Tổng thống Park Geun-hye bị phế truất. Tòa án đã mất 91 ngày để phê duyệt yêu cầu luận tội bà Park từ quốc hội. Trước đó, đối với cựu Tổng thống Roh Moo-hyun, tòa án đã bác bỏ yêu cầu luận tội của quốc hội vào năm 2004, sau 63 ngày xem xét - theo Yonhap.

