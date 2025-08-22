Ông Thaksin được tuyên trắng án cáo buộc khi quân

Cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra rời tòa án ở Bangkok ngày 22-8. Ảnh: AFP



Theo AFP, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, 76 tuổi, rời Tòa án Hình sự ở Bangkok, mỉm cười xác nhận với phóng viên rằng tòa đã bác bỏ cáo buộc đối với ông liên quan việc phỉ báng hoàng gia.

Luật sư Winyat Chatmontree của ông Thaksin cho biết tòa đã phán quyết rằng những bằng chứng được đệ trình không đủ để kết tội. Tòa Hình sự ở Bangkok sau đó xác nhận thông tin này, nói rằng không có đủ bằng chứng để chứng minh hành vi sai trái của ông Thaksin.

Theo Nation Thailand, ông Thaksin bị cáo buộc xúc phạm hoàng gia theo Điều 112 Bộ luật Hình sự Thái Lan trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo Chosun Ilbo năm 2015. Trong cuộc phỏng vấn này, ông cáo buộc các thành viên Hội đồng Cơ mật hậu thuẫn cuộc đảo chính năm 2014 nhằm lật đổ chính phủ của em gái ông, cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Thời điểm đó, cựu Thứ trưởng Quốc phòng Thái Lan Udomdej Sitabutr đã đề nghị kiện ông Thaksin với cáo buộc xúc phạm hoàng gia. Tòa án Hình sự sau đó đã thụ lý vụ kiện và ra lệnh bắt giữ ông Thaksin. Về phần mình, ông Thaksin phủ nhận mọi phát ngôn sai trái, đồng thời nhiều lần tuyên bố trung thành với Nhà vua - người có vị trí vô cùng tôn kính theo Hiến pháp Thái Lan.

Phiên tòa xét xử bắt đầu từ tháng 7. Nhóm luật sư bào chữa cho cựu thủ tướng trình bày lời khai từ các nhân chứng, gồm ông Thaksin, cựu phó thủ tướng Wissanu Krea-ngam và cựu thư ký thường trực văn phòng thủ tướng Tongthong Chandrans. Luật sư Winyat khi đó nói rằng bằng chứng do bên công tố đưa ra chưa đầy đủ, phần lớn chỉ là ý kiến của các nhân chứng. Cựu thủ tướng Thaksin nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đối mặt với cáo buộc và khẳng định bản thân không làm gì sai trái.

Ông Thaksin sống lưu vong từ năm 2008 sau khi bị lật đổ và đối mặt với hàng loạt tội danh. Ông Thaksin cũng đang đối diện với thách thức pháp lý khác. Tháng 8-2023, ông trở về nước và lập tức bị áp giải đến Tòa án Tối cao. Tòa án đã phán quyết 8 năm tù đối với ông Thaksin vì 3 tội danh liên quan đến tham nhũng. Quốc vương Maha Vajiralongkorn sau đó đã giảm án cho ông xuống còn một năm. Tuy nhiên, ông Thaksin phải vào bệnh viện cấp cứu ngay trong đêm đầu tiên thụ án. Sau một thời gian thụ án ngoài nhà tù, ông Thaksin được trả tự do từ ngày 18-2-2024. Tòa án Tối cao Thái Lan sẽ quyết định liệu 6 tháng ông bị quản thúc tại bệnh viện trước khi được trả tự do vào năm 2024 có được tính là thời gian chấp hành án phạt tù vì tội lạm dụng quyền lực và xung đột lợi ích hay không. Ông có thể sẽ phải quay lại nhà giam để tiếp tục thụ án.

