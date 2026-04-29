Thường trực Ban Bí thư dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú tại Hà Tĩnh

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hương tại Khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú.



Tham gia Đoàn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; Bùi Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Về phía địa phương có các Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy, Trường Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh; Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An...

Đồng chí Trần Cẩm Tú và các thành viên trong Đoàn đã dành phút mặc niệm, tưởng nhớ và tôn vinh những công lao, cống hiến to lớn của đồng chí Trần Phú, người cộng sản kiên trung, bất khuất, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam. Đồng chí Trần Phú là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng ta, suốt đời chiến đấu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Tấm gương hy sinh oanh liệt và những hoạt động, cống hiến to lớn của đồng chí cho Đảng và cách mạng Việt Nam là nguồn sức mạnh cổ vũ những người cộng sản, các thế hệ hôm nay và mai sau học tập, phấn đấu, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hương trên phần mộ các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Nầm.





Tiếp theo, tại xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí Trần Cẩm Tú và các thành viên trong Đoàn thực hiện nghi lễ dâng hoa, dâng hương trước Đài Tổ quốc ghi công các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sỹ Nầm.

Tại Nghĩa trang liệt sỹ Nầm - nơi yên nghỉ vĩnh hằng của hơn 1.200 Anh hùng, liệt sỹ, đồng chí Trần Cẩm Tú và các thành viên trong Đoàn thành kính đặt vòng hoa, dâng hương, kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước sự hy sinh cao cả của các Anh hùng, liệt sỹ đã ngã xuống vì sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả tại nước bạn Lào.

Sau khi thực hiện nghi lễ dâng hoa, dâng hương trước Đài Tổ quốc ghi công, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các thành viên trong Đoàn đã tới các phần mộ thắp hương tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng trọn cuộc đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc, cho hạnh phúc của nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Minh, xã Sơn Tiến, tỉnh Hà Tĩnh.



Tại Hà Tĩnh, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các thành viên trong Đoàn công tác Trung ương, lãnh đạo địa phương đã tới thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Minh, 107 tuổi, Mẹ có một người con trai duy nhất là liệt sỹ Lê Ngọc Long hy sinh năm 1966 trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Mẹ Nguyễn Thị Minh đang ở với các cháu.

Trong không khí thân tình và ấm áp, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ân cần thăm hỏi sức khoẻ, động viên tinh thần, bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những hy sinh, mất mát to lớn của Mẹ và gia đình; đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ và tri ân sâu sắc những đóng góp, hy sinh to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng, liệt sỹ, các thương binh, bệnh binh, những người có công với đất nước; thực hiện thật tốt công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, phát huy hơn nữa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" - một đạo lý nhân văn cao đẹp của dân tộc ta.

Tác giả: Hoàng Thị Hoa

Nguồn tin: baotintuc.vn