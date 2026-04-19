Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương, hoa tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. (Ảnh: Q.V)

Tham gia đoàn có Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cùng các lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hà Tĩnh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương, hoa lên mộ 10 nữ Anh hùng liệt sĩ TNXP. (Ảnh: Q.V)

Trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng và đoàn đã đặt vòng hoa tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Thanh niên xung phong toàn quốc, nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sĩ thanh niên xung phong hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Tiếp đó, đoàn đã dâng hương tại khu mộ của 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong, những người đã hi sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các thành viên trong đoàn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và tri ân công lao to lớn của các thế hệ đi trước, những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: Q.V)

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, trong không khí trang nghiêm này, các thế hệ hôm nay sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh.

Tác giả: Tiến Hiệp

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn