Triệu tập nam thanh niên say xỉn, l.i.v.e.s.t.r.e.a.m dọa đ.á.n.h mẹ đẻ

Trước đó, vào tối ngày 15/5, trên nền tảng mạng xã hội lan truyền nhanh chóng một đoạn clip cắt từ livestream. Trong video, một nam thanh niên liên tục sử dụng những lời lẽ thô tục, xúc phạm nghiêm trọng và có hành vi đe dọa bạo lực đối với chính mẹ đẻ của mình.

Công an xã Kỳ Hoa đã triệu tập và làm việc đối với B.X.C.



Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Kỳ Hoa đã lập tức vào cuộc xác minh. Danh tính đối tượng được xác định là B.X.C,. do đối tượng vắng mặt tại nơi cư trú trong đêm, đến sáng ngày 16/5, lực lượng chức năng đã triệu tập C. lên trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, B. X. C. thừa nhận mình là chủ tài khoản Facebook và là người trực tiếp thực hiện đoạn livestream nói trên. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy đối tượng âm tính với chất ma túy.

C. khai nhận trước thời điểm phát trực tiếp đã sử dụng rượu, bia dẫn đến việc không kiểm soát được hành vi.

Dù vụ việc chưa gây ra hậu quả hình sự nhưng hành vi bất hiếu, vi phạm chuẩn mực đạo đức của đối tượng đã tạo ra dư luận xấu và chuyển tải năng lượng tiêu cực trên không gian mạng, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Hiện cơ quan chức năng đang lập hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định pháp luật. Đồng thời đề nghị người dân tuyệt đối KHÔNG chia sẻ, KHÔNG lan truyền đoạn clip trên để tránh gây tác động xấu đến môi trường mạng và gia đình người trong cuộc.

Tác giả: Bá Mạnh

Nguồn tin: Báo Công Lý