Ghi nhận 2 cá thể voi châu Á tại Vườn quốc gia Vũ Quang

Ông Thái Cảnh Toàn, Phó giám đốc Vườn quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, trong lúc thực hiện tuần tra Bảo vệ rừng tại lâm phần do Trạm Bảo vệ rừng Sao La (Cơ sở 3) quản lý, bảo vệ, cán bộ của đơn vị phát hiện 2 cá thể Voi châu Á (Elephas maximus) đang di chuyển trên khu vực giáp ranh giữa rừng do Vườn Quốc gia Vũ Quang quản lý bảo vệ và lòng hồ Ngàn Trươi Cẩm Trang.

Hình ảnh cho thấy đây là 2 cá thể voi trưởng thành. Sau khi bị phát hiện, 2 con voi sau đó đã di chuyển vào khu vực rừng.

“Trong những lần đặt bẫy ảnh trước đây đã từng ghi nhận 2 cá thể voi này. Tuy nhiên để bắt gặp và ghi nhận được hình ảnh những con voi trực tiếp như thế này thì đây là lần đầu tiên”, ông Thái Cảnh Toàn cho biết.

Hiện nay, số lượng voi châu Á đang suy giảm nhanh chóng, một số nơi đã tuyệt chủng cục bộ. Voi châu Á được xem là loài động vật quý hiếm Sách đỏ thế giới (IUCN) và Sách đỏ Việt Nam (2024) xếp ở tình trạng cực kỳ nguy cấp. Voi châu Á được xem là loài động vật trên cạn lớn thứ 2 thế giới sau Voi châu Phi.

Hình ảnh 2 con voi đang dạo chơi ở khu vực Vườn quốc gia Vũ Quang. Ảnh cắt từ clip



Hà Tĩnh là một trong số ít những vùng ở nước ta hiện còn phân bố tự nhiên của voi, đặc biệt khu vực Vườn quốc gia Vũ Quang và các khu vực giáp ranh, liền kề. Kết quả báo cáo từ năm 2016 – 2025 đã ghi nhận ở Vườn quốc gia Vũ Quang có 5 - 7 cá thể được ghi nhận, ở Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Khê có 2-3 cá thể, ở khu vực huyện Hương Sơn (cũ) nay là xã Sơn Hồng và Sơn Kim 1 có 2 -4 cá thể voi châu Á. Theo nhận định ban đầu có thể tổng số lượng voi trên địa bàn Hà Tĩnh còn khoảng 6 - 10 cá thể.

Tác giả: Xuân Sinh

Nguồn tin: daibieunhandan.vn

