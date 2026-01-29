Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại Hà Tĩnh

Chiều 29/1, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Trần Phú, cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập và các anh hùng liệt sỹ Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc tại Hà Tĩnh.

Cùng tham dự buổi lễ có các đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư; Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Đoàn Minh Huấn, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương dâng hương tại Hà Tĩnh. Ảnh: Trọng Tùng

...

Tại xã Đức Thọ, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tại khu mộ cố Tổng Bí thư Trần Phú.

Tiếp đó, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đến dâng hương tại khu mộ cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập ở xã Cẩm Hưng.

Trong khuôn khổ chương trình, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc tại Ngã ba Đồng Lộc.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí trong đoàn bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự toàn vẹn của lãnh thổ và hạnh phúc, ấm no đời đời của Nhân dân.

Trước đó, sáng cùng ngày (29/1), tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (tỉnh Nghệ An), Tổng Bí thư Tô Lâm thành kính dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và Nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc - danh nhân văn hóa thế giới. Người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tác giả: Trọng Tùng

Nguồn tin: congthuong.vn