Thông xe tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng

Ngày 28/8, Ban Quản lý Dự án 6 (Bộ Xây dựng) cho biết, 8h cùng ngày, cao tốc Vũng Áng - Bùng sẽ chính thức được đưa vào khai thác.

Nhằm thông tuyến thuận lợi, các nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát đã rà soát toàn bộ tuyến, tháo dỡ vật cản, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông. Đồng thời, Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng đã kiểm tra, đánh giá các hạng mục cơ bản đáp ứng yêu cầu vận hành.

Đưa vào khai thác tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng từ ngày 28/8.

...



Dự án cao tốc Vũng Áng - Bùng thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam, có chiều dài 55,34km, trong đó đoạn qua Hà Tĩnh dài 12,9km, đoạn qua Quảng Trị 42,44km, được khởi công tháng 1.2023 với tổng mức đầu tư 12.548 tỉ đồng. Tuyến có điểm đầu tại xã Kỳ Hoa (Hà Tĩnh), điểm cuối tại xã Bố Trạch (Quảng Trị), kết nối với dự án cao tốc Bùng - Vạn Ninh. Trên tuyến có 2 nút giao liên thông gồm: Tiến Châu - Văn Hóa (Km 597+900) và quốc lộ 12A (Km 605+500).

Việc khai thác tuyến cao tốc này góp phần rút ngắn hành trình từ Thủ đô Hà Nội đến Quảng Trị, tạo thuận lợi cho giao thương Bắc Trung Bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Trước đó, tại Quảng Trị, dự án thành phần đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ cũng đã thông tuyến. Tuyến bắt đầu từ xã Vạn Ninh, nay là xã Trường Ninh (Quảng Trị), nối với cao tốc Bùng - Vạn Ninh tại nút giao Quốc lộ 9B. Đoạn cuối tại xã Cam Hiếu, nay là xã Hiếu Giang (Quảng Trị), kết nối với cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Tác giả: Khánh Trinh

Nguồn tin: daibieunhandan.vn