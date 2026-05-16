Thiếu nữ 16 tuổi mất tích bí ẩn năm 1972 được tìm thấy còn sống

Cảnh sát West Midlands ở Anh cuối cùng đã phá được vụ án một thiếu nữ mất tích cách đây 52 năm sau khi một bức ảnh mờ được công bố. Sheila Fox biến mất khỏi Coventry vào năm 1972 khi mới chỉ 16 tuổi và chính quyền đã không thể tìm thấy cô trong nhiều thập kỷ, khiến đây trở thành một trong những vụ án người mất tích kéo dài nhất trong cả nước, theo một báo cáo của BBC.

Đáng chú ý, vào thời điểm mất tích, Fox đang sống cùng bố mẹ. Có những suy đoán cho rằng cô có thể đang có quan hệ tình cảm với một người đàn ông lớn tuổi hơn. Tuy nhiên, không có bằng chứng xác thực nào ủng hộ giả thuyết đó, điều này càng khiến sự biến mất của Fox trở thành một bí ẩn lớn hơn.

Bức ảnh của Sheila Fox được cảnh sát công bố.

Bước đột phá đến khi vào tháng 12/2024 cảnh sát mở lại vụ án chưa được giải quyết và đưa ra lời kêu gọi cung cấp thông tin, kèm theo một bức ảnh mờ duy nhất của Fox từ thời điểm bà mất tích. Lời kêu gọi này được lan truyền trên trang web của cảnh sát và các nền tảng mạng xã hội, dẫn đến phản hồi ngay lập tức từ công chúng.

Chỉ trong vài giờ, những thông tin quan trọng đã được cung cấp, giúp nhà chức trách tìm ra vị trí hiện tại của bà Fox. Sau khi điều tra, cảnh sát xác nhận bà Fox vẫn an toàn và khỏe mạnh.

"Sheila Fox được xác nhận là an toàn và khỏe mạnh, hiện đang sống ở một vùng khác của đất nước", thông cáo của Cảnh sát West Midlands viết năm 2025.

Thám tử Jenna Shaw thuộc đội điều tra các vụ án chưa được giải quyết cho biết các đồng nghiệp của cô vô cùng vui mừng khi đã tìm ra manh mối về bà Mx Fox sau nửa thế kỷ và phá vỡ được một vụ án hóc búa thực sự. Theo Shaw, nhóm của cô đã phải xem xét kỹ lưỡng từng bằng chứng để tìm ra bức ảnh của bà Mx Fox, dẫn đến bước đột phá này.

"Mỗi người mất tích đều có một câu chuyện, gia đình cùng bạn bè của họ xứng đáng được biết chuyện gì đã xảy ra và hy vọng được đoàn tụ với họ", Shaw nói thêm.

Đội điều tra các vụ án chưa được giải quyết có nhiệm vụ xem xét và điều tra "những vụ mất tích kéo dài nhất, phức tạp nhất và dai dẳng nhất mà vẫn chưa được giải quyết".

Cảnh sát cho biết thêm rằng những tiến bộ về pháp y và công nghệ cho phép đội điều tra theo đuổi những manh mối mới trong các vụ án đã tồn đọng từ lâu.

Không có thêm thông tin nào được tiết lộ về hoàn cảnh hoặc lý do dẫn đến sự mất tích của Fox.

