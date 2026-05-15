Cấp nước Hà Tĩnh: Doanh thu lập đỉnh, lợi nhuận 'ngược chiều'

“Ăn nên làm ra” nhưng lợi nhuận vẫn “bốc hơi”

Báo cáo tài chính giai đoạn 2022 – 2025 cho thấy Hacoawa duy trì được tốc độ tăng trưởng doanh thu khá ổn định, phản ánh đúng đặc thù của một doanh nghiệp hạ tầng thiết yếu với đầu ra gần như chắc chắn.

Từ mức 159,3 tỷ đồng năm 2022, doanh thu thuần của doanh nghiệp tăng lên 171,8 tỷ đồng năm 2023, đạt 182,6 tỷ đồng vào năm 2024 và tiếp tục xác lập đỉnh mới gần 196,7 tỷ đồng trong năm 2025.

Cấp nước Hà Tĩnh dù giữ thế độc quyền tự nhiên, lợi nhuận vẫn lao dốc giữa lúc doanh thu lập đỉnh.



Động lực tăng trưởng chủ yếu của Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh được ghi nhận đến từ nhu cầu sử dụng nước ngày càng lớn tại Hà Tĩnh, đặc biệt ở các khu vực đô thị và công nghiệp như thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh hay Khu kinh tế Vũng Áng. Quá trình đô thị hóa cùng làn sóng đầu tư công nghiệp đang mở ra dư địa lớn cho ngành nước sạch tại địa phương.

Thế nhưng, một nghich lý là trong những năm qua dù doanh thu càng tăng thì lợi nhuận lại càng teo tóp.

Năm 2025 ghi nhận bước lùi đáng kể về hiệu quả kinh doanh của Hacoawa. Lợi nhuận gộp giảm từ 68,7 tỷ đồng xuống còn 63,9 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cũng lao dốc từ 16,5 tỷ đồng năm 2024 xuống chỉ còn 11,9 tỷ đồng – mức thấp nhất trong vòng ba năm trở lại đây.

Nếu xét theo biên lợi nhuận, tình hình còn đáng chú ý hơn. Biên lợi nhuận ròng của doanh nghiệp đã giảm xuống chỉ còn khoảng 6%, thấp hơn đáng kể so với giai đoạn trước.



Nguyên nhân chính đến từ áp lực chi phí đầu vào tăng mạnh. Trong khi doanh thu năm 2025 chỉ tăng khoảng 7,7%, thì giá vốn hàng bán lại tăng tới 16,7%.

Điều này cho thấy, Hacoawa đang phải đối mặt với áp lực vận hành ngày càng lớn. Đặc thù ngành cấp nước khiến doanh nghiệp phải duy trì hệ thống hạ tầng đường ống rộng khắp, kéo theo chi phí điện năng, hóa chất xử lý nước, sửa chữa mạng lưới và chi phí nhân công tăng cao.

Bên cạnh đó, áp lực khấu hao tài sản cũng bắt đầu hiện rõ khi doanh nghiệp liên tục mở rộng đầu tư hạ tầng. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang đã tăng mạnh từ 4,8 tỷ đồng lên gần 29 tỷ đồng vào cuối năm 2025, phản ánh quá trình đầu tư mới diễn ra mạnh mẽ nhưng đồng thời cũng tạo thêm gánh nặng chi phí trong tương lai.

Một chi tiết đáng chú ý khác là khoản thuế thu nhập doanh nghiệp thực nộp trong năm 2025 chỉ còn hơn 2,6 tỷ đồng, giảm sâu so với mức 9,6 tỷ đồng của năm trước.

Áp lực từ “khối tài sản nợ”

Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt khoảng 539,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, nợ phải trả đã lên tới 311,1 tỷ đồng, chiếm khoảng 57% tổng nguồn vốn.

Đáng chú ý, trong cơ cấu nợ dài hạn có hơn 182 tỷ đồng được ghi nhận tại mục “Phải trả dài hạn khác”. Thực chất, đây là giá trị tài sản do Nhà nước bàn giao từ nhiều năm trước nhưng chưa hoàn tất quyết toán để chuyển thành vốn điều lệ.

Việc một khối lượng tài sản lớn vẫn bị “treo” dưới dạng nợ thay vì được ghi nhận là vốn chủ sở hữu đã tạo ra nghịch lý tài chính khá đặc biệt tại Hacoawa.

Trên sổ sách, doanh nghiệp đang mang một “khối nợ” rất lớn, khiến các chỉ số tài chính bị méo mó đáng kể. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu lại chỉ dao động quanh mức 228 tỷ đồng và thậm chí có xu hướng giảm nhẹ so với các năm trước.

Điều này không chỉ ảnh hưởng tới hình ảnh tài chính của doanh nghiệp mà còn tạo ra rào cản trong quá trình tiếp cận tín dụng và huy động nguồn lực cho đầu tư mở rộng.

Áp lực thanh khoản cũng đang hiện hữu rõ nét. Tài sản ngắn hạn của Hacoawa liên tục suy giảm, từ 119,5 tỷ đồng năm 2022 xuống còn 83,4 tỷ đồng vào cuối năm 2025. Trong khi đó, nợ ngắn hạn vẫn duy trì ở mức cao hơn 103 tỷ đồng.

Tiền thân là Công ty Cấp nước Hà Tĩnh, Hacoawa được cổ phần hóa từ năm 2015 và hiện là đơn vị chủ lực cung cấp nước sạch cho thành phố Hà Tĩnh cùng nhiều địa phương như Kỳ Anh, Can Lộc, Đức Thọ…

Với lợi thế độc quyền tự nhiên và nhu cầu tiêu thụ nước ngày càng gia tăng theo tốc độ công nghiệp hóa, Hacoawa vẫn sở hữu dư địa tăng trưởng lớn trong dài hạn. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thị trường thành hiệu quả tài chính bền vững, doanh nghiệp sẽ phải sớm tháo gỡ những “nút thắt” kéo dài về cơ chế vốn, đồng thời kiểm soát tốt hơn chi phí vận hành và áp lực đầu tư hạ tầng.

Tác giả: Văn Tuân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn