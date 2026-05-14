Vụ xe 16 chỗ chở đoàn nhà trai đi ra mắt nhà gái gặp tai nạn ở Hà Tĩnh: Camera hành trình tiết lộ nguyên nhân

Sáng 14/5, theo báo Dân Trí, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết liên quan vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 phương tiện ở Hà Tĩnh, lực lượng chức năng bước đầu xác định nguyên nhân do tài xế xe đầu kéo đi sai phần đường quy định.

Ngoài ra, người điều khiển xe máy được cho là bám sát đuôi xe khách, hạn chế tầm quan sát nên không kịp xử lý tình huống.

Vụ tai nạn được camera hành trình của 2 ô tô ghi lại cũng thể hiện rõ sự việc nêu trên.

Video: Cục Cảnh sát giao thông/Dân Trí

Trước sự việc, Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người tham gia giao thông cần tập trung quan sát, không sử dụng điện thoại hoặc làm việc riêng khi lái xe nhằm hạn chế tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Khoảng 9h ngày 12/5, ôtô 16 chỗ chở đại diện họ nhà trai ở xã Sơn Tây (trước đây thuộc huyện Hương Sơn) tới xã Vũ Quang để ra mắt nhà gái, bàn chuyện cưới hỏi. Khi đến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Kim Hoa, ôtô xảy ra tai nạn liên hoàn với xe container và xe máy chạy chiều ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VnExpress



Theo báo VnExpress, vụ tai nạn khiến một người đàn ông 43 tuổi đi xe máy phải nhập viện cấp cữu. Những người trên ôtô khách và xe container choáng váng, một số bị thương, được đưa tới các cơ sở y tế tại khu vực Hương Sơn và Vũ Quang thăm khám.

Tại hiện trường, ôtô khách 16 chỗ và xe container hư hỏng phần đầu, kính vỡ, chắn trước bung, bánh trước bên trái gần rời khỏi trục. Xe máy văng ra lề đường, biến dạng. Mặt đường xuất hiện nhiều vệt phanh, dầu tràn loang lổ.

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn