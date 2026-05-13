Trung Quốc trải thảm đỏ đón ông Trump ở sân bay Bắc Kinh

Chuyên cơ Không lực Một của Tổng thống Mỹ Donald Trump hạ cánh xuống sân bay ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc vào khoảng 19h50 (18h50 giờ Hà Nội) hôm nay. 300 em nhỏ mặc đồng phục trắng và xanh da trời đứng vẫy cờ Mỹ, Trung Quốc, đồng thanh hô "nhiệt liệt chào mừng" khi ông Trump bắt đầu bước xuống máy bay.

Thảm đỏ được trải trên đường băng sân bay để chào đón ông Trump. Đón Tổng thống Trump tại chân cầu thang máy bay là Phó chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính, người được coi là phái viên của Chủ tịch Tập Cận Bình cho các sự kiện ngoại giao quan trọng.

Việc Phó Chủ tịch Hàn Chính ra sân bay đón ông Trump được coi là dấu hiệu cho thấy mức độ coi trọng của phía Trung Quốc đối với chuyến thăm. Ông Hàn từng đến Mỹ dự lễ nhậm chức của Tổng thống Trump hồi tháng 1/2025.

Ông Trump và ông Hàn bước trên thảm đỏ tiến về phía chuyên xa Quái thú của Tổng thống Mỹ chờ sẵn, giữa hai hàng đội danh dự bồng súng chào. Ông chủ Nhà Trắng giơ nắm tay trước khi lên xe và rời đi.

Ngay sau khi Không lực Một hạ cánh, hashtag #WelcomeTrumpToChina (Chào mừng ông Trump tới Trung Quốc) lập tức trở thành chủ đề được thảo luận hàng đầu trên nền tảng mạng xã hội Weibo của Trung Quốc.

Tổng thống Donald Trump đến Trung Quốc tối 13/5. Video: X/nicksortor

Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên ông Trump trong nhiệm kỳ thứ hai và là lần đầu tiên một tổng thống Mỹ đến Bắc Kinh từ năm 2017. Chuyến thăm diễn ra trong ba ngày 13-15/5.

Phái đoàn tháp tùng ông Trump bao gồm nhiều lãnh đạo tập đoàn, trong đó có CEO Tesla Elon Musk, CEO Apple Tim Cook, CEO Kelly Ortberg của Boeing. Ông Ortberg cho biết Boeing hy vọng chính quyền Trump sẽ giúp hãng giành đơn đặt hàng lớn từ Trung Quốc.

Theo lịch trình do Nhà Trắng công bố, lễ đón Tổng thống Trump dự kiến diễn ra sáng 14/5. Ông Trump và ông Tập sau đó hội đàm, dự kiến trao đổi về các vấn đề như thuế quan, Đài Loan, cạnh tranh về trí tuệ nhân tạo (AI), khoáng sản chiến lược và chiến sự Iran. Ông Trump tối cùng ngày sẽ dự quốc yến.

Tổng thống Trump ngày 15/5 dự kiến dự tiệc trà và bữa trưa làm việc với Chủ tịch Tập, trước khi lên máy bay trở về Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Phó chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính tại sân bay thủ đô Bắc Kinh ngày 13/5.



Quan hệ Mỹ - Trung còn nhiều bất đồng, từ thương mại, tiếp cận tài nguyên chiến lược đến vấn đề Đài Loan. Quan hệ giữa hai nước căng thẳng kể từ khi ông Trump áp đặt thuế quan mạnh tay đối với Trung Quốc vào đầu nhiệm kỳ thứ hai. Bắc Kinh cũng đã tiến hành các đòn đáp trả thương mại kiểu "ăn miếng trả miếng" và tẩy chay hàng nông sản của Mỹ, đặc biệt là đậu nành, trong phần lớn năm ngoái.

Căng thẳng hạ nhiệt sau cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước tại Hàn Quốc năm ngoái, khi họ đạt được thỏa thuận ngừng leo thang thuế quan trong một năm và nhất trí ổn định quan hệ.

