Con trai ông Phạm Nhật Vượng làm Tổng Giám đốc công ty khai thác quặng sắt ở Hà Tĩnh

Ngày 13/5 vừa qua, CTCP Công nghiệp Vinmetal Hà Tĩnh được thành lập, đặt trụ sở tại khu đô thị Vinhomes Riverside, Hà Nội.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, Vinmetal Hà Tĩnh có vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng. Trong đó, CTCP Sản xuất và Kinh doanh Vinmetal nắm giữ 95% vốn, ông Nguyễn Minh Hồng và ông Đặng Nhật Minh mỗi người sở hữu 2,5% vốn.

Doanh nghiệp đăng ký 9 ngành nghề kinh doanh, trong đó ngành nghề chính là khai thác quặng sắt. Bên cạnh đó, công ty còn hoạt động trong các lĩnh vực như sản xuất sắt thép, gia công cơ khí, kinh doanh kim loại và cung ứng vật liệu phục vụ ngành luyện kim.

Tại Vinmetal Hà Tĩnh, ông Nguyễn Việt Quang - Tổng Giám đốc Vingroup giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trong khi đó, ông Phạm Nhật Quân Anh - con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng, đảm nhận vai trò Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Vinmetal Hà Tĩnh. Hiện ông Quân Anh cũng đang là Tổng Giám đốc CTCP Sản xuất và Kinh doanh Vinmetal.

Khu công nghiệp của Vingroup tại Vũng Áng - Hà Tĩnh. (Nguồn: Vingroup).



Trước đó, vào đầu tháng 10 năm ngoái, Vingroup chính thức gia nhập lĩnh vực công nghiệp luyện kim khi thành lập CTCP Sản xuất và Kinh doanh Vinmetal tại Hà Tĩnh. Doanh nghiệp có vốn điều lệ ban đầu 10.000 tỷ đồng, sau đó tăng lên 15.000 tỷ đồng vào tháng 11/2025.

Vinmetal được định hướng phát triển tổ hợp sản xuất thép công nghiệp - công nghệ cao tại khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh với công suất khoảng 5 triệu tấn/năm trong giai đoạn đầu. Dự án hướng đến sản xuất các dòng thép dân dụng phục vụ xây dựng; thép cán nóng; thép cường độ cao và thép hợp kim đặc chủng phục vụ ngành xe điện và hạ tầng giao thông tốc độ cao.

Theo Vingroup, việc thành lập Vinmetal nhằm chủ động nguồn cung vật liệu cho các lĩnh vực cốt lõi của tập đoàn như bất động sản Vinhomes, hãng xe điện VinFast, đồng thời cung cấp thép chất lượng cao cho các dự án công nghiệp, năng lượng và giao thông.

Ngày 27/2 vừa qua, lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đã ký quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy thép Vinmetal Hà Tĩnh cho Vinmetal. Dự án có diện tích hơn 460 ha với tổng vốn đầu tư gần 80.000 tỷ đồng.

Đầu tháng 5 năm nay, Vinmetal và Primetals Technologies đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược toàn diện nhằm triển khai tổ hợp sản xuất thép tích hợp quy mô lớn tại Hà Tĩnh, bao gồm cả thép dài và thép dẹt theo hướng công nghệ cao, xanh và số hóa.

Buổi lễ ký kết hợp tác giữa Vingroup và Primetals Technologies. (Nguồn: Vingroup).



Tác giả: Lê Giang

Nguồn tin: doanhnhanvn.vn