Hà Tĩnh: HĐND tỉnh thông qua 6 nghị quyết quan trọng tại kỳ họp chuyên đề

Dự kỳ họp có: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh...

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh, kỳ họp diễn ra trong bối cảnh toàn tỉnh đang thi đua hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời triển khai tinh thần đổi mới, quyết liệt hành động từ Trung ương sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XVI.

Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, sau buổi làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 21/4, Hà Tĩnh đang tập trung cụ thể hóa nhiều định hướng lớn về đổi mới tư duy phát triển, phát huy tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu khai mạc kỳ họp

Trước yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn hiện nay, nhiều vấn đề cần được xem xét, quyết định kịp thời, nhất là giải ngân vốn đầu tư công, quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, hoàn thiện cơ chế, chính sách và tạo thêm dư địa cho tăng trưởng.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã nghe các tờ trình về: kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2025 sang năm 2026; giao bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026; danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; quy định một số nội dung, mức chi quản lý, thực hiện chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hoạt động hỗ trợ có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Ngọc Huấn trình bày tờ trình

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thuý Nga trình bày báo cáo thẩm tra

Kỳ họp cũng xem xét tờ trình bãi bỏ toàn bộ các nghị quyết của HĐND tỉnh gồm: Nghị quyết số 36/2021/NQ-HĐND ngày 6/11/2021 quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù tạo nguồn lực xây dựng thành phố Hà Tĩnh; Nghị quyết số 62/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 về một số cơ chế, chính sách đặc thù tạo nguồn lực xây dựng thị xã Kỳ Anh trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025; Nghị quyết số 63/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 quy định cơ chế, chính sách đặc thù tạo nguồn lực phát triển thị xã Hồng Lĩnh.

Sau khi nghe các tờ trình, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận, đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết. Các nghị quyết gồm: kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2025 sang năm 2026; bãi bỏ toàn bộ các nghị quyết nêu trên của HĐND tỉnh; giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; thông qua danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2026; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; quy định một số nội dung, mức chi quản lý, thực hiện chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hoạt động hỗ trợ có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

... Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng trình bày các dự thảo nghị quyết

Phát biểu bế mạc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh khẳng định, sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh Khóa XIX đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Các nghị quyết được thông qua nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, bảo đảm tiến độ triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình, dự án quan trọng; đồng thời hoàn thiện cơ chế, chính sách, rà soát, điều chỉnh những quy định không còn phù hợp, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho công tác quản lý, điều hành và định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà thông qua chương trình kỳ họp

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, ngành khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết, giao rõ trách nhiệm, tiến độ, kết quả gắn với kiểm tra, đôn đốc; đồng thời đề nghị các ban, đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát, bảo đảm nghị quyết đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả thiết thực.

Thường trực HĐND tỉnh cũng đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương tập trung phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch; đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn; khai thác hiệu quả mùa du lịch biển năm 2026; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả dông lốc, ổn định đời sống, phục hồi sản xuất nông nghiệp.

Chủ tọa điều hành kỳ họp

Cùng với đó, cần chuẩn bị tốt các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và tốt nghiệp THPT năm 2026; tăng cường quản lý học sinh dịp hè, phòng chống tai nạn thương tích, nhất là đuối nước; triển khai nghiêm Kết luận số 69 ngày 8/5/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh kỷ cương, lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị tập trung sơ kết việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo chỉ đạo của Chính phủ; đánh giá đúng thực chất tình hình vận hành sau sắp xếp đơn vị hành chính, nhất là trong phân cấp, phân quyền, bố trí cán bộ, giải quyết thủ tục hành chính và phục vụ người dân ở cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các ban HĐND tỉnh, tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò giám sát; nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của Nhân dân; chủ động tham gia từ sớm với UBND tỉnh, các sở, ngành trong chuẩn bị nội dung các kỳ họp tiếp theo.

Tác giả: Phan Diệp

Nguồn tin: daibieunhandan.vn