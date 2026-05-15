Việt Nam lên tiếng về công dân bị bắt ở Campuchia, Indonesia

"Liên quan đến vụ người Việt Nam bị bắt tại Indonesia do liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật, sự việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trong biết trong cuộc họp báo thường kỳ hôm nay, đề cập thông tin cảnh sát Indonesia phá đường dây lừa đảo và đánh bạc trực tuyến, trong đó bắt giữ một số công dân Việt Nam.

Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đã liên hệ với những cơ quan chức năng liên quan để xác minh thông tin, nhân thân và triển khai biện pháp bảo hộ công dân phù hợp.

Về vụ người Việt Nam bị bắt tại Campuchia, các cơ quan đại diện Việt Nam đã làm việc với cơ quan chức năng sở tại để tìm hiểu thông tin, đề nghị Campuchia đảm bảo an ninh, an toàn và điều kiện sinh hoạt cho công dân Việt Nam.

Cảnh sát Indonesia áp giải nghi phạm bị bắt trong cuộc đột kích ở Jakarta. Ảnh: AP

Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại sớm hoàn tất thủ tục xác minh nhân thân ban đầu, phối hợp với cơ quan chức năng trong nước và sở tại triển khai thủ tục lãnh sự cần thiết sớm đưa công dân về nước an toàn, thuận lợi.

"Từ ngày 1/4 đến nay, cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đang phối hợp chặt chẽ với địa phương và cơ quan chức năng trong nước để tiếp nhận gần 200 công dân Việt Nam qua các cửa khẩu", bà Hằng cho biết thêm.

Người phát ngôn khuyến cáo công dân Việt Nam cần cảnh giác trước những thông tin, lời mời tuyển dụng trên không gian mạng để ra nước ngoài làm "việc nhẹ lương cao". Những lời mời gọi không yêu cầu về bằng cấp, trình độ, không có hợp đồng ký kết, không thông qua doanh nghiệp, tổ chức phái cử lao động tiềm ẩn nguy cơ bị bóc lột, cưỡng bức lao động hoặc mua bán người.

Công dân cần tìm hiểu, kiểm chứng kỹ thông tin về nội dung công việc, đơn vị, địa điểm dự kiến làm việc, người giới thiệu, chế độ bảo hiểm và quyền lợi trước khi quyết định ra nước ngoài làm việc.

Tác giả: Ngọc Ánh

Nguồn tin: vnexpress.net