Người đàn ông lái chiếc Ferrari chở bạn gái, không ngờ đây lại là chuyến đi cuối cùng của cả 2

Mới đây, một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra tại Malaysia khiến 2 người tử vong tại chỗ. Thông tin được tờ Mothership dẫn lại từ nguồn tin của New Straits Times cho biết vụ việc mới xảy ra vào sáng ngày thứ Bảy, 9/5 vừa qua tại km 57,7 trên đường cao tốc Jalan Johor Baru-Mersing của Malaysia.

Theo đó, một chiếc ô tô nhãn hiệu Ferrari đang lưu thông tại đây thì bỗng dưng bị trượt bánh, đâm vào lề đường và nhanh chóng bốc cháy dữ dội khiến những người chứng kiến cũng không thể làm gì khác để hỗ trợ.

Chiếc Ferrari bốc cháy dữ dội khiến 2 người trong xe tử vong tại hiện trường.



Từ hình ảnh được ghi lại trên một chiếc ô tô chạy qua đây, có thể thấy chiếc xe gặp nạn ở bên trái đường. Chiếc xe có lẽ đã đi với vận tốc rất cao vì nó đã hoàn toàn biến dạng trước khi bốc cháy.

Các nạn nhân là người Singapore, được xác định danh tính là anh Yeo Tian Wen, 34 tuổi và bạn gái của anh này, cô Ng Puay Ying, 33 tuổi. Vì các vết thương và vết bỏng quá nặng, cả 2 đều đã tử vong tại hiện trường.

... Hiện trường gây ám ảnh sau vụ việc.



Khi tới hiện trường điều tra, cảnh sát thấy anh Yeo là người lái xe còn cô Ng ngồi ở ghế phụ. Trưởng công an huyện Kota Tinggi, ông Yusof Othman cho biết họ đã nhận được tin báo về vụ tai nạn lúc 9 giờ sáng sau khi được một người dân trình báo và nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Tuy nhiên, lúc này mọi chuyện đã quá muộn. Trước mắt họ là những thi thể đã cháy đen và họ cũng không thể làm gì để cứu được các nạn nhân.

"Chiếc xe được cho là đã tự trượt bánh trước khi đâm vào lề đường, khiến cả hai nạn nhân bị thương nặng, bỏng và tử vong tại chỗ", ông Yusof Othman nói trong một tuyên bố.

Được biết, thi thể cháy đen của cả hai nạn nhân đã được đưa đến cơ quan pháp y của một bệnh viện ở Kota Tinggi để tiến hành khám nghiệm tử thi. Vụ việc đang được điều tra theo Điều 41(1) của Luật Giao thông đường bộ năm 1987 của Malaysia để xác định nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn.

Tác giả: Gia Linh (Theo Mothership)

