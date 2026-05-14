Hà Tĩnh xử lý 39 vụ vi phạm an toàn thực phẩm trong tháng hành động

Thực hiện “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026, diễn ra từ ngày 15/4 đến 15/5, với chủ đề “Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố”, Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh đẩy mạnh công tác quản lý địa bàn, theo dõi sát diễn biến thị trường nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Theo đó, lực lượng quản lý thị trường đã phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh thực phẩm; tập trung xử lý các hành vi kinh doanh thực phẩm nhập lậu, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm. Đồng thời, công tác lấy mẫu kiểm nghiệm cũng được triển khai đối với các sản phẩm thực phẩm cần thiết, đặc biệt là nhóm phụ gia thực phẩm.

Lực lượng quản lý thị trường Hà Tĩnh kiểm tra hoạt động kinh doanh thực phẩm tại chợ truyền thống.



Song song với công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh cũng đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức như treo băng rôn hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” tại trụ sở các đội quản lý thị trường; yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động thương mại.

Lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm soát phụ gia thực phẩm lưu thông trên thị trường.

Từ ngày 15/4 đến nay, lực lượng quản lý thị trường Hà Tĩnh đã phát hiện, xử lý 39 vụ vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, xử phạt hành chính 68 triệu đồng; tịch thu, tiêu hủy hàng hóa vi phạm trị giá khoảng 10 triệu đồng.

Lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh đã phát hiện, xử lý 116 vụ vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, xử phạt hành chính 335 triệu đồng; tịch thu, tiêu hủy gần 5 tấn thực phẩm các loại với tổng trị giá khoảng 180 triệu đồng.

Gần 5 tấn thực phẩm vi phạm đã bị tiêu hủy từ đầu năm 2026 đến nay.



Thời gian tới, Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường; tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán thực phẩm nhập lậu, thực phẩm giả, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, phụ gia chế biến không bảo đảm quy định và các sản phẩm không đáp ứng điều kiện an toàn thực phẩm.

Việc siết chặt kiểm tra, xử lý vi phạm được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng trên địa bàn.

Tác giả: Phương Di

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn